UCR: respaldo a la candidatura de Lacoste anima al varisquismo

El Foro de Intendentes de Cambiemos, conformado por los jefes comunales de la Unión Cívica Radical y del Pro, resolvió este miércoles en Villaguay respaldar de manera mayoritaria la candidatura a gobernador de Entre Ríos del actual diputado nacional, Jorge Lacoste, con vistas al próximo proceso eleccionario. “Con la presencia de 19 presidentes municipales y en el marco de un responsable debate, el 68%de los presentes manifestó su apoyo a Jorge Lacoste, el 11% a Pedro Galimberti y el 21% se abstuvo de votar”, se informó en un comunicado de prensa.





Concretamente, el resultado fue de 13 votos a favor de Lacoste; dos por Galimberti y cuatro abstenciones.





Dentro de los que se abstuvieron de opinar se encuentran el intendente macrista de Basavilbaso, que sostiene la posibilidad de la candidatura de Rogelio Frigerio; y el intendente sanbenitense, Ezequiel Donda, quien llegó a la intendencia en la boleta de Sergio Massa y Adrián Fuertes como candidatos a presidente y gobernador respectivamente; que una vez asumido se sumó a Cambiemos, y que hace un par de meses anunció que se afiliaba al PRO. También se abstuvo el presidente municipal ramirense, Gustavo Vergara, quien consideró que debía aguardarse un tiempo más para alcanzar un mayor consenso.





Dentro de los apoyos al intendente chajariense Galimberti se contó el del presidente municipal de Nogoyá, Rafael Cavana, según trascendió.





Tras una reunión que el Foro de Intendentes de cambiemos había realizado el 9 de enero en Villaguay, Lacoste había asegurado que 14 intendentes radicales lo apoyaban como candidato a gobernador. Quedó demostrado que tenía bien punteado el padrón de intendentes, porque finalmente tuvo 13 votos.





Sin embargo, lejos está de ser un triunfo político exclusivo del expresidente municipal de Sauce de Luna. Puertas adentro de la UCR se reconoce que el principal apoyo con el que contó Lacoste fue el del intendente paranaense Sergio Varisco, autor intelectual de la decisión de lanzar al ruedo su nombre cuando se discutían alternativas a los nombres ya lanzados, y básicamente al del diputado nacional Atilio Benedetti.





La decisión era marcar el territorio, como ya lo habían hecho los intendentes radicales en la elección legislativa. “Gobernamos más de la mitad de la provincia, y tenemos que tener voz y voto en estas decisiones”, sostuvieron -palabras más, palabras menos- los intendentes radicales.









Importante convocatoria en Paraná





El masivo apoyo a Lacoste no fue la única satisfacción del varisquismo en las últimas horas. La masiva convocatoria que tuvo el acto hecho este miércoles por la noche en la sede de la UCR, en Paraná, también genero entusiasmo en la tropa varisquista.





El salón estuvo colmado de militantes radicales, ya que la convocatoria era fundamentalmente para correligionarios, como una expresión de agradecimiento a quienes se habían preocupado por el estado de salud del presidente municipal.





Fue así que grupo dirigentes cercanos a Varisco, entre ellos Roberto Sabbioni, formalizaron la invitación indicando también que se trataba de un lanzamiento de una campaña electoral que tendrá algunas particularidades, como son las limitaciones que Varisco tienen para realizar grandes esfuerzos físicos mientras se recupera de la intervención quirúrgica de triple by pass a la que fue sometido.





“Sin estar Sergio presente, y habiendo invitado solo militantes radicales, el salón estuvo colmado; e incluso hubo dirigentes gremiales presentes. Nos sentimos muy acompañados y esto reconforta”, se evaluaba entre los allegados a Varisco. Además se interpretó que la decisión de buscar la reelección en el cargo genera entusiasmo en la militancia y en otros sectores políticos que apoyan el proyecto de Varisco.





Mensaje del intendente

Durante el acto en la sede radical se escuchó un mensaje de Varisco. “En primer lugar soy un agradecido a la vida, porque gracias a Dios y a los miles de mensajes que han venido desde mi querida ciudad de ‘vamos, cuidate, te queremos ver de vuelta, que sigamos adelante, y transformando la ciudad’, hoy me permiten decir que he sido dado de alta desde la Fundación Favaloro de una operación que fue muy riesgosa, pero que me está mejorando la salud cada día”, sostuvo el intendente.





Luego se refirió a su gestión. "A Paraná la estamos transformando entre todos, en sus obras, en sus servicios, en sus parques y paseos, iluminándola completamente con Leds, con más de 4.000 cuadras de pavimento, más repavimentaciones y bacheos, pese a que el tiempo pro ahí no nos acompaña mucho. También con grandes obras desde Obras Sanitarias, las grandes colectoras y transformando el salario real de todos y cada de los trabajadores municipales llevándolos a todos a la planta permanente", indicó.





"Este crecimiento y avance de la ciudad, luego de años de decadencia, no debe ser detenido, por eso sepan que necesitamos ese esfuerzo que ustedes hacen todos los días por el radicalismo y la justicia social de Paraná, esa fuerza de la militancia es la que nos va permitir volver a ganar en diciembre de este año y repetir por cuatro años más y así concretar el despegue definitivo de nuestra querida ciudad de Paraná”, completó.