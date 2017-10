Escrutinio definitivo: el primer día se controlaron 1.000 actas

Con la presencia de los apoderados generales de las cuatro agrupaciones políticas que participaron de las elecciones legislativas comenzó ayer en la Secretaría Electoral Nacional, distrito Entre Ríos, el escrutinio definitivo de votos, que se estima se extenderá hasta esta noche. En la dependencia estatal se dispusieron 11 mesas, cada una de las cuales presentaba un funcionario electoral y fiscales pertenecientes a los frentes electorales. El procedimiento consiste en cotejar el acta de escrutinio que envió cada presidente de mesa a la Secretaría Electoral con los certificados de escrutinio que tienen los fiscales de cada agrupación. "En caso de que esa información coincida, se aprueba el acta y queda el resultado definitivo", explicó el representante de uno de los partidos. Uno de los datos más salientes de la primera jornada es que ninguna de las fuerzas políticas presentó ninguna protesta dentro de las 48 horas previstas en el plazo legal establecido, por lo que se espera que el acto se desarrolle con normalidad y con más celeridad que el escrutinio provisorio. Al cierre de esta edición, llevaba alrededor de 1.000 actas imputadas, de un total de 3.252, las cuales corresponden a los departamentos Paraná, La Paz y Diamante.

El secretario electoral de la Provincia, Gustavo Zonis, reconoció en diálogo con UNO que el acto se desarrolla con total normalidad, y hasta el momento no se había efectuado ningún tipo de observación. "Es un escrutinio verdaderamente muy ágil, tan rápido como fue el escrutinio provisorio. Sobre este debemos aclarar que no es un escrutinio que cuenta con el control de la Junta Electoral, no son datos oficiales. Los datos oficiales van a comenzar a salir esta noche -por ayer-, a medida que nosotros vayamos elevando las actas, luego las mismas deberán ser grabadas e imputadas. Después sí, se difundirán los datos oficiales y definitivos", informó respecto del procedimiento.

El funcionario puntualizó que serán datos parciales, correspondientes a los 17 departamentos, aunque deslizó que posteriormente se podrá realizar una verificación por circuito electoral y cada una de las mesas. Zonis consignó que en el primer día de trabajo se imputarán aproximadamente 1.000 actas.





Sorpresa

El secretario electoral admitió su sorpresa por una información publicada en el sitio del Ministerio del Interior de la Nación que hace referencia a seis mesas que no fueron imputadas en Entre Ríos. Al respecto señaló: "Nosotros tenemos imputados esos telegramas y estamos con las actas arriba de la mesa, de modo tal que no entendemos porqué no se hicieron las grabaciones pertinentes. Esos no son resultados controlados. Estos son los resultados controlados, y es un escrutinio de actas, no un escrutinio de votos. Esto nos llevaría al no existir la documentación de las mesas a tomar la urna, depositarla arriba de una de las mesas escrutadoras y hacerlas nuevamente voto a voto".

Para Zonis esta presunta irregularidad obedece a diferencias en el sistema de control, que en el caso del Ministerio del Interior de la Nación está a cargo de una empresa privada. Ante esta circunstancia consideró: "Queremos avanzar hacia un proyecto por el cual la Justicia Electoral Nacional pueda controlar este procedimiento".

Por último descartó que se vayan a producir inconvenientes en la continuidad del escrutinio: "No va a haber una sola protesta porque están los bolsines con toda la documentación adentro, se van a limitar los apoderados a verificar con sus certificados de escrutinio".





Cómo justificar el no voto

Desde ayer los ciudadanos que no hayan podido sufragar en las elecciones generales del domingo por las razones contempladas en la legislación vigente podrán realizar la justificación correspondiente. Para realizar dicho trámite deberán ingresar en la página web https://infractores.padron.gov.ar/ y, en caso de no tener posibilidad de realizar la gestión vía Internet, podrán hacerlo en Urquiza 840 de Paraná, donde funciona la Secretaría Electoral, Distrito Entre Ríos. Deberán justificar su ausencia en los comicios quienes no hayan asistido a sufragar por encontrarse a una distancia mayor a 500 kilómetros del lugar de votación o fuera de la Argentina, por enfermedad o fuerza mayor.