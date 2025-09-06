Uno Entre Rios | Policiales | María Luisa

Vuelco en Aldea María Luisa: un menor resultó con graves heridas

Un despiste seguido de vuelco se produjo este sábado en la Ruta 12 en Aldea María Luisa, que tuvo entre sus protagonistas a un niño de 3 años de edad.

6 de septiembre 2025 · 17:33hs
El auto volcó y quedó lejos de la cinta asfáltica en Aldea María Luisa.

El auto volcó y quedó lejos de la cinta asfáltica en Aldea María Luisa.

Un despiste seguido de vuelco se produjo este sábado en la Ruta 12 a la altura de Aldea María Luisa, que tuvo entre sus protagonistas a un niño de 3 años de edad, quien resultó con una lesión grave. Se confirmó que dada su condición, fue trasladado al Hospital San Roque de Paraná.

El accidente en María Luisa

Advirtiendo su dolor, su estado de nerviosismo y la imposibilidad de que fuese acompañado por alguno de los ocupantes del rodado (dos personas más que fueron derivadas a otros hospitales); dos bomberos voluntarios de Crespo decidieron acompañarlo durante todo el recorrido hasta el centro asistencial infantil.

Al ser atendido, se comprobó que presenta una fractura de fémur derecha, quedando internado en el Materno Infantil San Roque.

Asimismo, en cuanto a los rescates, se informó a Estación Plus Crespo que al llegar, encuentran "el automóvil siniestrado a varios metros de la cinta asfáltica, dentro de un campo lindero".

"Una mujer, mayor de edad, que permaneció atrapada en el habitáculo", fue rescatada para su atención médica; mientras que "un hombre y un menor, de 3 años, al momento del arribo de las dotaciones, ya se encontraban fuera del rodado".

La intervención demandó la labor en el lugar de 12 bomberos voluntarios, quienes acudieron de Crespo hasta Aldea María Luisa con tres móviles.

