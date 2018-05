Vecinos de Lomas del Golf y Toma Nueva demandaron seguridad a las autoridades

Vecinos de los barrios Lomas del Golf y Toma Nueva se autoconvocaron para demandar soluciones a las autoridades y poner un freno a los reiterados hechos ilícitos que vienen sucediendo durante los últimos meses.





La convocatoria surgió luego de que el miércoles, a las 00.45, un vecino sufriera un asalto a mano armada.





Afortunadamente el hecho no ocasionó daño físico ni patrimonial al hombre pero la violenta situación generó temor ya que debió resguardar su integridad física lanzándose detrás de su auto para cubrirse de la amenaza de un disparo por parte del delincuente.





"Hoy no hay horarios. Los robos ocurren durante las 24 horas. Hoy me tocó a mí, no quiero que le suceda a ningún vecino", afirmó la víctima.





La reunión se realizó para debatir las nuevas medidas de seguridad con la que contará el barrio a partir de la fecha y el reclamo correspondiente que se hará al municipio a quien se calificó como "ausente" debido a la falta de luminarias, desmalezamiento de terrenos baldíos y calles intransitables que ocasiona dificultades continuas.





Paradojas

Durante la reunión se produjo un nuevo asalto que tuvo como víctima a una vecina que había salido a caminar. Por suerte, vecinos de Toma Nueva lograron identificar al ladrón quien fue rápidamente aprehendido por personal del 911 y se pudieron recuperar las pertenencias de la damnificada.





"Vamos a hacer un trabajo mancomunado entre vecinos y la Policía porque nuestra paciencia se agotó. En el barrio hay mucha gente trabajadora que se gana el pan día a día. No es cuestión que unas pocas personas arruinen lo que uno construyó y tiene con tanto esfuerzo", afirmaron los vecinos.





Finalmente señalaron que los delincuentes están identificados. "No vamos a parar hasta que el barrio vuelva a ser aquel donde podíamos salir tranquilos. Sin estar mirando de un lado al otro, sin tener que decirle a nuestros niños que solo pueden salir a jugar bajo nuestra supervisión y poder regresar a nuestro hogar sin temor".