Vecino denunció al presidente comunal de Rincón del Doll por balear su perra

Un vecino de Rincón del Doll (Victoria) denunció en la comisaría local al actual presidente de la junta de Gobierno, Roque Torroglosa por, según su testimonio, disparar con una escopeta a su perra. Fue pasado el mediodía del jueves, cuando el animal siguió al hijo menor de edad del denunciante, que se iba a caballo por el camino vecinal hacia el puente de tabla, con destino a su trabajo. En un momento dado, el adolescente escuchó que el can empezó a emitir gemidos de dolor y que salió corriendo en dirección contraria a la que circulaban, con destino a la vivienda de la familia. En estos momentos el estado de salud del can es muy delicado. El veterinario Ernesto Sobrero indicó que tiene 30 perdigones distribuidos en distintas partes del cuerpo y órganos y hasta el momento no lograron estabilizarla.