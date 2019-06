"Vamos a poner un freno al narcotráfico y al menudeo"

Un caso resonante y de gran despliegue tuvo lugar en Concordia, San Salvador y Federación. Nuevamente una fuerza de seguridad nacional dejó desbaratada a una banda relacionada al mundo del narcotráfico. El megaoperativo policial por parte de la Delegación Chajarí de la Policía Federal incluyó más de 30 allanamientos simultáneos y permitió desarticular un “clan familiar criminal” que proveía de droga a consumidores de la región. El revuelo en la opinión pública se elevó aún más, ya que entre los detenidos se encuentra Gabriela Francia, empleada del Inaubepro, que prestaba colaboración para la Fundación Conased y estaba relacionada a la organización de eventos del municipio de Concordia. Además fue apresado su esposo, Juan Pablo Solari, un ingeniero en alimentos que dictaba horas cátedra en la Universidad Nacional de Entre Ríos. También otros dos agentes municipales, de los que se desconocen sus identidades, fueron detenidos por la misma causa. Desde la Policía Federal han aclarado que la investigación no ha concluido. Todos los elementos secuestrados durante los allanamientos serán sometidos a pericias que podrían aportar nuevos datos sobre el funcionamiento de la red de tráfico de drogas. El operativo tuvo su repercusión tras las elecciones provinciales –se efectuó el sábado 8–, y el mismo intendente Cresto reunió en su despacho al comisario Marcelo Fabián Baer, jefe de la Delegación Chajarí Delitos Federales y Complejos, para felicitarlo y con el objetivo de firmar un convenio de colaboración con el municipio. En los últimos días el propio jefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia, se expresó respecto de la labor llevada a cabo en la región. “Es nuestra obligación. Al narcotráfico y al microtráfico, la venta al menudeo no hay que subestimarlo. Con el accionar de todas las fuerzas y de manera coordinada como lo estamos haciendo hoy por hoy vamos a hacer una barrera al avance de este flagelo y también de la mano de la acción de la Justicia”, expresó a LT 15 Radio del Litoral. El funcionario remarcó que “por suerte Entre Ríos se adhirió a la Ley del Narcomenudeo y en eso se ven los resultados. No solo hay que combatir al narcotráfico en cuanto al macrotráfico, sino la venta al menudeo que es uno de los grandes problemas”.



Investigación



Roncaglia se manifestó sobre el accionar que tiene la fuerza de seguridad respecto de las tareas investigativas para llegar a ese lugar donde se vende la droga dentro de un barrio. “La tarea de prevención es acceder a este tipo de información, que el vecino lo sabe y la denuncia puede ser anónima. A mí lo que me importa como fuerza de seguridad es tener conocimiento de los hechos, dónde se producen y no de la persona que me lo dice. La fuerza de seguridad puede tener la mayor de las intenciones de investigar, pero se necesita siempre del compromiso de la Justicia, como de un juez o de un fiscal”, contó. Además agregó: “Sin la orden de un juez no lo puedo hacer. En los operativos realizados en Concordia, Federación y San Salvador tuvimos la orden y la decisión de un juez federal, como en este caso fue (Pablo) Seró. Hubo un trabajo de casi un año y medio para identificar todos los lugares. Es una actividad silenciosa y la gente no lo ve. Lleva mucho tiempo ese trabajo”.





En Entre Ríos



Dado que Roncaglia es de Chajarí, consultado sobre su accionar en la provincia remarcó: “Soy el jefe de toda la Policía Federal. Uno siempre tiene un cariño especial por su lugar de origen, pero en realidad uno debe estar al lado de la sociedad y que la sociedad sepa que yo estoy. Antes quizás se tenía el compromiso mayor en Capital Federal y después estaban nuestras actividades en las provincias. Hoy está invertido. Hoy nuestra gran responsabilidad es nuestra presencia contra el crimen organizado en todo el país”. Justamente, es la primera vez que un jefe de la Policía Federal es del interior de las provincias y no de Buenos Aires. En su cuarto año de conducir la fuerza, se manifestó sobre Entre Ríos y el narcotráfico.

“Tenemos que estar muy atentos en Entre Ríos porque es una provincia estratégicamente ubicada, está entre dos ríos, cruzada y atravesada por rutas nacionales y provinciales. Está conectada con ‘la ruta de la marihuana’ que viene desde Paraguay, hay pistas clandestinas. Es una ubicación geográfica casi ideal para el tránsito. Más allá de ello, hay un trabajo intenso con el jefe de Policía de la provincia, (Gustavo) Maslein. Esto se combate con presencia y actitud de fuerzas policiales y de seguridad. Se ha tomado conciencia desde las instituciones de que no podemos permitir el avance del narcotráfico”. Por último, Roncaglia destacó: “La Policía de Entre Ríos está trabajando muy bien. Estamos haciendo procedimientos en forma conjunta. Se ha tomado conciencia de la gravedad del narcotráfico”.