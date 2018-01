Una familiar de Nahir cree que la presencia del manager en la causa es una "payasada"

Alejada del seno de los Galarza Kroh, la familiar de la única imputada por el asesinato de Fernando Pastorizzo, accedió a hablar de lo que sabía. No ocultó diferencias en la visión de los padres de la detenida, como tampoco sobre la participación del manager, Jorge Zonzini.





El crimen de Fernando Pastorizzo marcó un antes y un después para su familia, sus amigos, pero también para los allegados a la única imputada por el asesinato: Nahir Galarza.





Hoy lunes se cumple un mes del hecho que decretó el derrumbe familiar. Por un lado, los padres de Nahir sostienen que ella es víctima de violencia de género y que la muerte de Fernando se dio en un contexto accidental. Por el otro, los familiares, que no quieren saber nada con lo que pasó.





El Día conversó con una familiar de Nahir que, por motivos de seguridad e intimidad, pidió resguardar su identidad. Habló de ella y de Fernando, a quien conoció y recordó como un chico muy atento y educado, que cada vez que entraba a la casa saludaba a todos.









Nota relacionada: Nahir Galarza seguirá presa: por tercera vez le negaron la excarcelación





Como persona, opinó que Fernando era "excelente", un chico "muy educado, otra cosa no puedo decir". Él no era sólo novio de Nahir, era cercano a la familia por ser uno de los mejores amigos de Juan, un primo de la imputada.





Respecto a la relación de pareja que mantenían los jóvenes, la integrante de la familia de de Nahir Galarza dijo que desconocía si existía algún tipo de violencia entre ellos: "De eso nunca se habló; yo creía que era una relación normal" y agregó: "nunca jamás me preguntó nada, ni me confesó nada".





De todos modos, coincidió con otros relatos en que el último tiempo "estaban peleados, aunque se veían", ya que "muchos novios se pelean y se siguen viendo".





Respecto a la llegada del manager de famosos a Gualeguaychú, ocupando el lugar de vocero familiar, dijo que le pareció "una payasada".





"No estoy de acuerdo con eso. No sé, ellos sabrán lo que hacen", concluyó.





"No entiendo a Nahir"





"Me enteré por mi novio. Me dijo que habían matado a una persona pero no sabía que era Fernando", recordó la entrevistada. Cuando finalmente y luego de 18 horas del crimen, Nahir confesó haber efectuado los disparos, "no lo podía creer, hasta el día de hoy no puedo entender; no puedo ir a su casa ni llamarlos", indicó sobre la relación que mantiene con los padres de la imputada.





"Estamos todos mal, no entendemos. No sé por qué lo hizo, todavía no he podido procesar nada y ahora no quiero ver ni televisión ni leer nada", confesó a El Día la familiar de la acusada.





Además, aseguró que no ha ido a visitar a Nahir a la Comisaría del Menor y la Mujer y que por el momento tampoco lo hará. "No entiendo por qué lo hizo porque por un hombre no se acaba la vida. No sé por qué tomó esa decisión. Todavía no lo entiendo. Todavía no he podido procesar nada", aseguró.





Rafael: ¿Nuevo novio o invento?





En la tercera y última declaración de Nahir Galarza ante el Juez Mario Figueroa contó que la muerte de Fernando fue accidental; que el arma la tenía él en su cintura y que al intentar quitársela escuchó una explosión. "Quedé sorda, como boba", declaró.





Luego, se habría acercado al cuerpo ya caído en la calle General Paz al 400, cuando volvió a escuchar la segunda "explosión".





Antes del supuesto accidente narrado por Nahir, la joven relató una discusión que habría tenido con la víctima, tras confesarle que se estaba viendo con un hombre de nombre Rafael.





Textualmente dijo: "al único que quería era a Rafael; le eché en cara que Rafael por lo menos me respetaba y que era diez mil veces mejor que él", en referencia a Fernando.





Consultada por el El Día, la familiar de la imputada de homicidio doblemente agravado manifestó no saber de la existencia de un nuevo novio. "La verdad es que no tengo idea", manifestó, al igual que Sol Martínez, amiga de la detenida: "No, la verdad es que no lo sé, no tengo idea, no puedo informar nada", dijo la joven que estuvo involucrada en la golpiza que recibió Fernando Pastorizzo en la noche de Navidad.





Sol aceptó en sus redes sociales haber agredido a Pastorizzo, aunque se despegó del crimen y dijo no saber que era "amiga de una asesina".





Por otro lado, se pudo saber que actualmente Martínez no mantiene contacto con la detenida y que en las primeras semanas del mes prefirió retirarse de la ciudad.





Otra de las personas cercanas a la acusada reconoció que en la noche de Navidad Nahir había nombrado "a un Rafael", pero aclararon que el novio de una amiga tiene el mismo nombre, por lo cual la confusión se agrandó aún más.





Por otra parte, fuentes cercanas a la investigación confirmaron que entre los chats de Nahir existe un Rafael, pero que no mantenían una charla de pareja. En caso que la defensa cuente con el testimonio de una pareja actual ¿Por qué no lo ha presentado como testigo de la causa?