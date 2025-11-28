Turismo: con Carpi, un personaje en IA, Entre Ríos lanzó la temporada de verano

El gobernador Rogelio Frigerio lanzó en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires la Temporada de Verano 202 6, con una campaña turística realizada íntegramente con inteligencia artificia l y protagonizada por el Carpi, como influencer digital. "El éxito de Carpi está vinculado con que dice la verdad sobre lo que tenemos y de lo que somos capaces los entrerrianos", dijo el mandatario.

Durante el encuentro se presentó la campaña "Carpincheá tu verano en Entre Ríos", una iniciativa turística desarrollada de manera integral con herramientas de inteligencia artificial. Esta acción se llevó adelante en el marco del HakIAton, un evento impulsado por el Gobierno de Entre Ríos y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) , que otorgó becas para formar a comunicadores, diseñadores, especialistas en marketing y realizadores audiovisuales en tecnologías de IA.

La incorporación del Carpi como influencer digital nace justamente de ese proceso: es la continuidad lógica de una política que impulsa la creatividad, la tecnología y la promoción turística con una mirada moderna. La campaña de verano puede seguirse a través de la cuenta de Instagram de ElCapiOk

En ese marco, Frigerio dijo que "el turismo es un sector muy especial porque genera cuestiones que hacen a nuestra identidad. Tiene que ver con el arraigo de nuestra gente, con la cultura, con la gastronomía, con los eventos". Luego repasó algunas de las acciones que el gobierno provincial hizo en materia turística. Mencionó la creación de las microregiones, la guía de oportunidades de inversión turística; el trabajo en conjunto con el Ente Mixto de Turismo; el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones que incorpora al turismo como uno de los sectores más importantes; la promoción de ferias y exposiciones; la primera oficina móvil de turismo; el turismo de eventos, la homologación de alojamientos, y 84 avales a fiestas provinciales y populares, entre otros logros.

"El éxito de Carpi está vinculado con algo muy importante: dice la verdad. Nosotros somos todo eso que Carpi dice que podemos ofrecer y es lo que nos hace sentir que estamos preparados para que Entre Ríos sea una de las principales plazas turísticas de la Argentina. Trabajamos para eso y estamos seguros que lo vamos a lograr", concluyó.

Por su parte, el director de Desarrollo y Promoción de la Secretaría de Turismo y Ambiente de Nación, Pablo Cagnoni, ponderó las campañas innovadoras de promoción turística y afirmó que, "aunque Entre Ríos es mucho más que turismo, para la Secretaría es sinónimo de turismo".

Finalmente, el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, destacó que "El Carpi, lanzado en invierno, generó rápidamente empatía y atrajo la atención en ferias y eventos", y sostuvo que la estrategia de conformar microrregiones "permite integrar y posicionar a localidades que, por sí solas, no podrían hacerlo".

La presentación fue destinada a medios de comunicación, creadores de contenido, referentes del sector turístico y autoridades nacionales, provinciales y municipales. Estuvieron el presidente de Parques Nacionales, Sergio Álvarez; el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; y los secretarios General de la Gobernación, y de Ambiente de Entre Ríos, Mauricio Colello, y Rosa Hojman, respectivamente