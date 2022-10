Un policía afirmó que un "extraño ente maligno" lo atacó en la Departamental

Embed

El estado de salud

Tras el escalofriante hecho, el jefe de Policía de la Departamental de Gualeguaychú, Cesar Primo, detalló que luego del hecho “el funcionario policial recibió la contención necesaria, ahora está en su casa con su familia”.

En este sentido, destacó que “en un primer momento se habló de un brote psicótico, porque el hombre estaba muy asustado y aseguró que una persona de negro lo atacó”, pero no está clarificado.

Asimismo, Primo dio cuenta que “en muchos lugares hay historias de apariciones como estas, en mi caso nunca presencié nada de este tipo”. Sobre este caso puntual, “cada vez las versiones son mayores”.

Ayuda espiritual

Según contó Primo, tras el episodio paranormal ocurrido en la jefatura de Policía, a los internos se les ofreció asistencia espiritual, “algunos de los internos hablaron con el sacerdote”.

El sacerdote, Mauricio Landra, realizó una bendición de las instalaciones, dialogó con quienes habitan la Jefatura y notó mucho “temor”. El padre Landra, convocado por la Jefatura Departamental ante los hechos ocurridos en las últimas horas, dijo que realizó una bendición del lugar y rezó con los detenidos. “Los vi muy asustados, con dificultades para descansar, para dormir, como un cierto temor hasta para ir al baño”, dijo a RadioMáxima.

Landra calificó de “inexplicable”, y agregó que “no se sabe con certeza lo que pasó”. Señaló que “en ese lugar que es tan antiguo siempre se comenta, se reproducen historias”.

“Ellos veían que este hombre trastabillaba, pero no pudieron ver claramente”, explicó el religioso sobre el testimonio de los detenidos.

Incluso, manifestó que el miedo de los internos era tal, que los internos querían ser trasladados al penal, e incluso tenían miedo de ir al baño.

El padre informó que esparció agua bendita en el lugar y les dejó un poco a los presos.

Por otra parte, advirtió que jugar con el demonio genera curiosidad, pero pueden ocurrir cosas negativas. “Muchas veces a nosotros nos han hecho cosas en la vereda de su casa. Algunas veces no es una explicación tan simple, no siempre tiene un fin seudo-religioso. Si uno no lo permite, no entra ni Dios, ni el demonio”, explicó.

El testimonio del atacado

El policía Mauro Ruso Reinaldi, protagonista del extraño episodio en la Jefatura de Gualeguaychú rompió el silencio y contó el extraño suceso del que fue víctima. Al dar su testimonio, se quebró cuando relataba lo ocurrido, y remarcó: “así como existe Dios, existe el diablo y puede ser que alguien me odie”, señaló al estiman que puede ser víctima de algún hechizo satánico.

Reinaldo dijo también que “no volvería bajo ninguna circunstancia a trabajar en ese lugar”, y agregó que tras lo ocurrido sufre pesadillas y se levantó “en un temblor”. Al relatar lo ocurrido, el policía de 30 años que trabaja desde diciembre como celador en las celdas de los detenidos transitorios en la Jefatura Departamental de Policía de Gualeguaychú, manifestó que “desde hace un tiempo que se escuchaban ruidos extraños, golpes y gritos de arriba de las celdas”, afirmó a Radio Máxima.

Reinaldi subió la escalera hacia la parte superior, donde hay todos calabozos vacíos. “Siento como que me agarran desde adentro de una celda y empiezo a forcejear como con una persona toda de negro, encapuchada… Quedé todo rasguñado”, contó el efectivo policial.

En ese momento, sostuvo que “entré en nerviosismo pedí auxilio y socorro, me oriné. Esta persona me quería matar, no tenía otra intención, era un ente, no sé cómo llamarlo. La fuerza es impresionante, no me lo podía sacar de encima”, remarcó. Reinaldi continuó que “me caigo al piso, me toma de las piernas y me vuelve a meter adentro…queriéndome agarrar. Detenidos desde abajo vieron el forcejeo y han visto la sombra en otra oportunidad y en ese momento también”, sostuvo.

“No alcancé a ver las uñas, decía te voy a matar, te voy a matar, tenía la voz gruesa y ronca”, describió el joven policía en un relato estremecedor.