Policías que patrullen arroyos, canales y brazos del río Paraná podrán usar fusiles FAL

Lo anunció Néstor Roncaglia tras el ataque armado a policías de Entre Ríos el jueves en aguas del río Pavón y el Paraná, frente a Villa Constitución

Un grave episodio de violencia se registró el jueves pasado en aguas del río Pavón y el Paraná, frente a la ciudad de Villa Constitución, cuando una patrulla náutica de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales de Entre Ríos fue atacada a balazos por al menos dos embarcaciones con ocupantes armados. Como medida, este domingo el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, difundió a través de sus redes sociales la decisión de que quienes patrullen en lanchas arroyos, canales y brazos del Río Paraná utilcen fusiles FAL (acrónimo de Fusil Automatique Léger, fusil automático ligero en francés).

"Nuestros policías que patrullan en lanchas nuestros arroyos, canales y brazos del Río Paraná, fueron atacados a balazos por los ocupantes de dos lanchas. Los policías utilizan en esos patrullajes sus armas reglamentarias y escopetas. Dispuse que a partir de ahora los mismos utilicen fusiles FAL Y QUE NO DUDEN EN REPELER EVENTUALES AGRESIONES EN EL FUTUTO con dicho armamento. Una agresión a la policía no puede ser gratuita y temeraria...toda agresión irracional y que ponga en riesgo la vida de los policías, debe ser retribuida...fin...", expresó a través de su Instagram el funcionario.

El ataque

Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió mientras personal policial realizaba controles náuticos de rutina en la zona. Al intentar identificar a los tripulantes de dos lanchas sospechosas, los agentes fueron repelidos con disparos de armas de fuego. Las embarcaciones agresoras se dieron a la fuga inmediatamente.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió mientras personal policial realizaba controles náuticos de rutina en la zona. Al intentar identificar a los tripulantes de dos lanchas sospechosas, los agentes fueron repelidos con disparos de armas de fuego. Las embarcaciones agresoras se dieron a la fuga inmediatamente.

El patrullero fluvial recibió al menos diez impactos en el casco, aunque afortunadamente no se registraron heridos entre los funcionarios de la Comisaría Tercera de Islas, quienes rápidamente solicitaron apoyo a Prefectura Naval Argentina y a las comisarías cercanas.

La gravedad del hecho motivó la intervención del jefe de la Policía de la Provincia, quien dispuso un amplio operativo de búsqueda y rastrillaje por aire, agua y tierra. Participaron helicópteros de la División COE, efectivos del Grupo Especial de la Jefatura Departamental Victoria, agentes de la Dirección General de Delitos Rurales, y drones de vigilancia.

De acuerdo con información preliminar, los autores del ataque serían cinco o seis individuos domiciliados en Villa Constitución y Rosario, quienes operan como una banda delictiva en la zona. Fuentes ligadas a la investigación confirmaron que los sospechosos estarían ya identificados.

Todas las diligencias judiciales se encuentran bajo las órdenes de la Fiscalía de la ciudad de Victoria, que coordina las actuaciones en conjunto con fuerzas provinciales y federales.