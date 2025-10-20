Recordaron la figura de Urquiza, al cumplirse 224 años de su nacimiento

Este sábado se llevó a cabo un acto en homenaje al General Justo José de Urquiza, al conmemorarse el 224.º aniversario de su natalicio.

Este sábado se llevó a cabo un acto en homenaje al General Justo José de Urquiza, al conmemorarse el 224.º aniversario de su natalicio. La ceremonia oficial tuvo lugar a las 10 de la mañana en la Plaza Urquiza (ubicada en 9 de Julio y Rizzo), donde se encuentra uno de los bustos que perpetúan la memoria del caudillo entrerriano.

El acto fue presidido por el Intendente José Eduardo Lauritto, a quien acompañaron autoridades municipales, representantes de organismos e instituciones oficiales y educativas, quienes se acercaron para rendir tributo a una de las figuras más destacadas de la historia entrerriana y nacional.

Durante la ceremonia se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y de la Marcha de Entre Ríos. Luego, se depositaron ofrendas florales en nombre del pueblo y gobierno de Concepción del Uruguay, los Ex Alumnos del Colegio del Uruguay, el Centro Cultural Urquiza y la Universidad de Concepción del Uruguay.

El discurso alusivo a la fecha estuvo a cargo del arquitecto Carlos Canavessi, integrante del Centro Cultural Urquiza de nuestra ciudad. En su alocución, Canavessi evocó los orígenes de Urquiza recordando que “Entre Ríos aún no era una provincia cuando el matrimonio formado por don Josef Narciso de Urquiza y doña Cándida García decidió abandonar Buenos Aires y radicarse en campos entrerrianos”. Describió con calidez el nacimiento del prócer en 1801, “cuando la primavera ya había coloreado de dorado los talas y espinillos”, y su infancia en un entorno rural que forjaría su carácter “tenaz y fuerte como el ñandubay”. Canavessi destacó que desde temprana edad Urquiza aprendió los valores del trabajo, la prudencia y la libertad, virtudes que lo acompañarían durante toda su vida pública.

El orador repasó luego la vasta trayectoria del entrerriano, subrayando que “trabajó incansablemente en pos de actividades beneficiosas para la comunidad entrerriana y la Nación Argentina toda”. Recordó su espíritu emprendedor, que lo llevó a ser impulsor de la educación pública, fundador del Colegio del Uruguay y la primera Escuela Normal de Niñas, además de promotor del progreso económico con iniciativas industriales, ferroviarias y agrícolas. “Fue un padre ejemplar”, afirmó Canavessi, destacando que Urquiza “se ocupó escrupulosamente de todos sus hijos, sin excepciones, brindándoles amparo, vivienda, estudios y fortuna”.

Finalmente, Canavessi reflexionó sobre la dimensión histórica del caudillo, a quien definió como “una de las figuras más grandes de la patria”. Señaló que, pese a las críticas, “nada puede oscurecer sus logros patrios”, y que su figura fue esencial para la organización nacional, comparable en magnitud a los próceres de la independencia. Con emoción, concluyó que “aquel niño nacido en un recóndito rincón entrerriano habría de convertirse con el correr de los años en el libertador y organizador de la nación, mentor de la Constitución y artífice de la unión nacional”.