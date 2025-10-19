Uno Entre Rios | Policiales | Identidad

Confirmaron la identidad de joven asesinada durante una fiesta en Paraná

Una adolescente fue asesinada de un disparo en la cabeza durante una fiesta barrial, con el correr de la horas se confirmó la identidad: Jazmín Ayesha González.

19 de octubre 2025 · 17:54hs
Confirmaron la identidad de joven asesinada durante una fiesta en Paraná.

Confirmaron la identidad de joven asesinada durante una fiesta en Paraná.

Se trata de Jazmín Ayesha González, de 16 años, la joven que murió tras ser baleada este domingo por la madrugada, en una reunión en calle Croacia.

La adolescente murió en las primeras horas luego de recibir un disparo en la cabeza durante una fiesta que se desarrollaba en una vivienda del barrio Bajada Grande de Paraná. El hecho derivó en la detención de un joven de 20 años y el secuestro de un arma de fuego.

policias que patrullen arroyos, canales y brazos del rio parana podran usar fusiles fal

Policías que patrullen arroyos, canales y brazos del río Paraná podrán usar fusiles FAL

parana: murio una joven tras recibir un disparo durante una fiesta

Paraná: murió una joven tras recibir un disparo durante una fiesta

LEER MÁS: Paraná: murió una joven tras recibir un disparo durante una fiesta

El hecho en Paraná

El episodio ocurrió en una casa ubicada sobre calle Croacia, donde se realizaba una reunión con varios jóvenes del barrio. Según informaron fuentes policiales, en un momento de la madrugada se produjo una pelea dentro del inmueble por motivos que todavía se investigan. Algunas personas se retiraron del lugar en motocicleta y, al alejarse, realizaron disparos hacia la vivienda.

Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de una adolescente que se encontraba en el interior, quien inmediatamente fue asistida y trasladada de urgencia por el servicio de emergencias 107 al hospital San Martín.

Identidad Joven asesinada fiesta Paraná
Noticias relacionadas
condenaron a una madre soltera por trafico de cocaina, pero le dieron una pena leve por sus hijos

Condenaron a una madre soltera por tráfico de cocaína, pero le dieron una pena leve por sus hijos

concordia: policias salvaron la vida de un nino con maniobras de rcp

Concordia: policías salvaron la vida de un niño con maniobras de RCP

mujer se descompenso al volante y choco en el tunel subfluvial

Mujer se descompensó al volante y chocó en el Túnel Subfluvial

despiste y vuelco en la ex ruta 131: el conductor sufrio traumatismos

Despiste y vuelco en la ex Ruta 131: el conductor sufrió traumatismos

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Rogelio Frigerio destacó el potencial estratégico del Puerto Ibicuy

Rogelio Frigerio destacó el potencial estratégico del Puerto Ibicuy

Argentina perdió 2 a 0 ante Marruecos la final del Mundial Sub 20

Argentina perdió 2 a 0 ante Marruecos la final del Mundial Sub 20

Ultimo Momento
Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Rogelio Frigerio destacó el potencial estratégico del Puerto Ibicuy

Rogelio Frigerio destacó el potencial estratégico del Puerto Ibicuy

Argentina perdió 2 a 0 ante Marruecos la final del Mundial Sub 20

Argentina perdió 2 a 0 ante Marruecos la final del Mundial Sub 20

El Torneo Eduardo Uranga cerró con Estudiantes como campeón

El Torneo Eduardo Uranga cerró con Estudiantes como campeón

Newells echó a Cristian Fabbiani y el Ogro hizo su descargo en las redes

Newell's echó a Cristian Fabbiani y el Ogro hizo su descargo en las redes

Policiales
Confirmaron la identidad de joven asesinada durante una fiesta en Paraná

Confirmaron la identidad de joven asesinada durante una fiesta en Paraná

Policías que patrullen arroyos, canales y brazos del río Paraná podrán usar fusiles FAL

Policías que patrullen arroyos, canales y brazos del río Paraná podrán usar fusiles FAL

Paraná: murió una joven tras recibir un disparo durante una fiesta

Paraná: murió una joven tras recibir un disparo durante una fiesta

Condenaron a una madre soltera por tráfico de cocaína, pero le dieron una pena leve por sus hijos

Condenaron a una madre soltera por tráfico de cocaína, pero le dieron una pena leve por sus hijos

Concordia: policías salvaron la vida de un niño con maniobras de RCP

Concordia: policías salvaron la vida de un niño con maniobras de RCP

Ovación
Argentina perdió 2 a 0 ante Marruecos la final del Mundial Sub 20

Argentina perdió 2 a 0 ante Marruecos la final del Mundial Sub 20

El Torneo Eduardo Uranga cerró con Estudiantes como campeón

El Torneo Eduardo Uranga cerró con Estudiantes como campeón

Madre y dirigente: la pasión de María Inés Goicochea en Villa del Rosario

Madre y dirigente: la pasión de María Inés Goicochea en Villa del Rosario

Max Verstappen ganó el GP de Estados Unidos, mientras que Colapinto finalizó en el 17° puesto

Max Verstappen ganó el GP de Estados Unidos, mientras que Colapinto finalizó en el 17° puesto

Cristhian Lell, de un accidente a campeón mundial junto a su hija

Cristhian Lell, de un accidente a campeón mundial junto a su hija

La provincia
Rogelio Frigerio destacó el potencial estratégico del Puerto Ibicuy

Rogelio Frigerio destacó el potencial estratégico del Puerto Ibicuy

Cáncer de mama: detectarlo a tiempo salva vidas y mejora el pronóstico

Cáncer de mama: detectarlo a tiempo salva vidas y mejora el pronóstico

El Foro de Recursos Humanos del Litoral anuncia su 5° Encuentro presencial 2025

El Foro de Recursos Humanos del Litoral anuncia su 5° Encuentro presencial 2025

La inteligencia artificial como compañía: ¿una nueva forma de vínculo en tiempos de soledad?

La inteligencia artificial como compañía: ¿una nueva forma de vínculo en tiempos de soledad?

Destacan aspectos organizativos del Carnaval de Concordia

Destacan aspectos organizativos del Carnaval de Concordia

Dejanos tu comentario