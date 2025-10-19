Confirmaron la identidad de joven asesinada durante una fiesta en Paraná.

Una adolescente fue asesinada de un disparo en la cabeza durante una fiesta barrial, con el correr de la horas se confirmó la identidad: Jazmín Ayesha González.

Se trata de Jazmín Ayesha González, de 16 años, la joven que murió tras ser baleada este domingo por la madrugada, en una reunión en calle Croacia.

La adolescente murió en las primeras horas luego de recibir un disparo en la cabeza durante una fiesta que se desarrollaba en una vivienda del barrio Bajada Grande de Paraná. El hecho derivó en la detención de un joven de 20 años y el secuestro de un arma de fuego.

El hecho en Paraná

El episodio ocurrió en una casa ubicada sobre calle Croacia, donde se realizaba una reunión con varios jóvenes del barrio. Según informaron fuentes policiales, en un momento de la madrugada se produjo una pelea dentro del inmueble por motivos que todavía se investigan. Algunas personas se retiraron del lugar en motocicleta y, al alejarse, realizaron disparos hacia la vivienda.

Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de una adolescente que se encontraba en el interior, quien inmediatamente fue asistida y trasladada de urgencia por el servicio de emergencias 107 al hospital San Martín.