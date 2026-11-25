La tragedia ocurrió este miércoles en Uruguay, en la playa Chihuahua, allí una mujer oriunda de Viale no pudo ser rescatada a tiempo y murió. Tenía 36 años.

Una mujer de 36 años murió ahogada este miércoles en playa Chihuahua, Maldonado. La víctima, identificada como Graciela Mayer y oriunda de la localidad entrerriana de Viale, se encontraba en el agua junto a su pareja. La mujer tuvo que ser rescatada y no logró recuperarse pese a las maniobras de reanimación que le practicaron las autoridades.

El hecho ocurrió cerca de las 13.30, cuando el servicio de emergencias 911 recibió un llamado alertando que dos personas se estarían ahogando en esa playa. Ante el aviso, personal de Prefectura se desplazó al lugar por vía terrestre y por vía marítima en la lancha Boston Whaler.

Al arribar, el personal policial constató que ambas personas ya habían sido sacadas del agua. Se trataba de un hombre y una mujer, ambos vialenses y de 36 años. El hombre se encontraba en buenas condiciones sanitarias, mientras que la mujer estaba siendo asistida por los bañistas que habían colaborado en su rescate.

El personal de Prefectura comenzó de inmediato a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la mujer, quien permaneció inconsciente en todo momento.

Las maniobras continuaron hasta el arribo de la emergencia móvil de Cardiomóvil, cuyo personal médico se hizo cargo de su asistencia. A las 14.35, el médico de Cardiomóvil constató el fallecimiento de la víctima.