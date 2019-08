Testigos refirieron la violencia de género que sufría Ángeles

Durante cinco jornadas se debatirá la responsabilidad de Germán Burgos en el asesinato de María de los Ángeles Cáceres, ocurrido el 18 de julio del año pasado en la localidad de Villa Clara, Departamento Villaguay.

En la causa no está en discusión la autoría del crimen por parte del imputado, sino las circunstancias del hecho en el cual la víctima recibió varias heridas de arma blanca que le costaron la vida. La Fiscalía buscará demostrar los agravantes (el vínculo y el contexto de violencia de género) y la defensa apunta a demostrar circunstancias extraordinarias de atenuación. La pelea estará entre la prisión perpetua y una pena que le permita a Burgos recuperar la libertad mucho antes.

El juicio se sustancia ante el Tribunal de Concepción del Uruguay integrado por Rubén Alberto Chaia, Mariano Sebastián Martínez y María Evangelina Bruzzo. En la primera jornada, los fiscales Mauro Quirolo y Juan Manuel Pereyra realizaron el alegato de apertura en el que sostuvieron que el claro responsable del hecho es el acusado quien atacó a la víctima y le causó la muerte utilizando un arma blanca y un elemento contundente, luego de lo cual intentó escaparse con el hijo que tenían en común, llevándose también el celular de la joven. Burgos terminó aprehendido al otro día en la casa de su madre, Valeria Cano, en la ciudad de Villa Elisa, a quien le entregó el pequeño con quien caminó bajo la llovizna durante la fría noche por caminos vecinales y la ruta 130, informó Noticias Villaguay.

En tanto, el defensor José Pedro Peluffo optó por no hacer el alegato de apertura. Luego, Burgos dijo que iba a declarar, pero apenas comenzó alcanzó a decir que la joven lo echaba de la casa cuando él no tenía trabajo, se quebró y no pudo continuar.

Después fue el turno de las declaraciones de los policías que intervinieron en la investigación, tanto los que acudieron al lugar del hecho cuando la víctima fue hallada sin vida por su madre, como aquellos que participaron de la búsqueda y detención de Burgos.

Ayer, el juicio tuvo la novedosa particularidad que se desarrolló en la ciudad de Villaguay, a donde se trasladó el Tribunal, para que los testigos de Villa Clara no tuvieran que viajar a Concepción.

Se escucharon los testimonios de familiares y allegados a la víctima, atravesados por el dolor, quienes refirieron la violencia de género que padecía Ángeles por parte de Germán. En particular, se recordó que la madre de la joven había radicado una denuncia por violencia familiar en la Justicia, y luego Ángeles también lo denunció, no por golpes, pero sí por otro tipo de violencias, como cuando no la dejaba salir de la casa.

Se informó a UNO que el debate continuará la semana que viene en Concepción, donde van a deponer otros testigos que han intervenido en la causa, principalmente los profesionales como el médico forense que realizó la autopsia, así como psicólogos y psiquiatras que han realizado medidas periciales. Luego serán los alegatos.