Sportivo Entre Ríos: "Si siguen los robos el club deberá cerrar sus puertas"

"Ayer realizamos un festival solidario en el club, para ayudar al músico Gabriel Corcho González, porque en una actuación en la provincia de Córdoba le robaron el auto con todo adentro, se quedó sólo con su acordeón, porque la tenía en el escenario, ¿Que quiero decir con ésto?, que además de ser un espacio de contención, recreación y deporte para unos 90 chicos de la zona, tenemos como institución una actividad solidaria importante. Es injusto un robo, siempre, pero estamos cansados. No podemos sacar el dinero de nuestros bolsillos", dijo Acosta y también reflexionó acerca de los hechos vandálicos y situaciones de violencia en un contexto de crisis económica como el que se está viviendo: "La delincuencia va a crecer. Los robos van a empeorar. Es lamentable pero es así", consideró.

Si bien Acosta insistió en que no vale la pena hacer la denuncia, apuntó un poco más arriba de la comisaría N° 15, a la Jefatura Departamental de Paraná. "No se hacen trabajos de inteligencia, por ejemplo. Muchas veces desde las comisarías no informan los hechos porque no tienen ningún tipo de solución. Acá en la zona se necesitan destacamentos y herramientas para que los efectivos puedan hacer su trabajo, con dos móviles en jurisdicciones grandes está claro que no se puede dar la debida respuesta por más buena voluntad que se tenga", explicó.