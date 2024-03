Seguirán con domiciliaria dos acusados del crimen de Cristian Ortiz

Para Dato la resolución de la magistrada tiene defectos formales y de forma. Además aseguró que hay actos concretos demostrados de entorpecimiento de la causa.

Por otra parte, Dato sostiene que la jueza dice que el acusado Víctor Argarañaz no tiene nada que ver con el hecho, pero no da argumentos suficientes para explicar porque morigerar la prisión preventiva no traerá problemas para la investigación. También el fiscal aseguró que la jueza invocó un tipo penal inexistente. “La jueza mencionó en su resolución ‘con arma no habida’. Invocó un tipo penal no existente en el caso de Homicidio. Esto lleva a una invocación aparente y se convierte en un agravio para el Ministerio Público Fiscal”.

Causa ortiz audiencia .jpg

Dato aseguró que “es necesario encontrar el arma homicida”, y agregó: “Todavía falta saber si es cierto lo que dice el imputado (por Víctor)”. En ese sentido, pidió al juez Mayer que dicte la prisión preventiva en la Unidad Penal N°1 porque los riesgos procesales están vigentes y perjudican la Investigación Penal Preparatoria.

A su turno expusieron los abogados de los hermanos Víctor y Lucas, y su tío Oscar Argarañaz. Oscar y Lucas están representados por la defensa oficial a cargo de Rodrigo Juárez, mientras que Víctor está patrocinado por Roger y Natalia Salvatelli.

Salvatelli recordó que el único de los acusados que declaró fue Víctor quien contó que el autor de los disparos fue su hermano Lucas.

En ese sentido, afirmó que el fiscal descontextualiza lo que afirmó la magistrada en su resolución, y manifestó: “Lucas reconoce ser el autor del disparo y Víctor no tiene nada que ver con el hecho”.

Por su parte, la defensa oficial sostiene que Lucas disparo, pero para defenderse del ataque de Cristian Ortiz, que según los testigos tenía un cuchillo de grandes dimensiones en su poder. Juarez se opuso al planteo. En su resolución, Mayer avaló lo dictado por Firpo.

El hecho

Tal cual informó UNO apenas ocurrió el hecho, el crimen de Ortiz ocurrió por una discusión producto del robo de una garrafa que habrían perpetrado uno de los Argarañaz.

Según quedó determinado en la audiencia, Ortiz iba en un auto junto a una mujer, que era su pareja, y observaron a uno de los detenidos caminar. Sin esperar que el auto se detenga, Ortiz se lanzó en busca del supuesto ladrón. Ahí comenzó una pelea.

Se dice que la víctima tenía un cuchillo con el que trataba de atacar a un Argarañaz y que cuando observó un arma trató de huir pero cayó muerto. La familia hoy bajo sospecha es conocida en el ambiente policial por haber protagonizado incidentes en la Villa 351. De esa zona de Paraná huyeron al asentamiento que se formó en Virrey Vértiz y Montiel donde hay un predio del Ejército.