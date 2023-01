Secuestro de Gianluca: buscan en Entre Ríos y en Brasil a los padres cordobeses

"Los mencionados progenitores no tenían el cuidado personal del niño y, tras una visita de reinserción familiar, nunca lo devolvieron al domicilio de Ricardo Daniel Zapata, abuelo sobre quien recae la guarda del niño", informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

pedido de captura padres cordoba.jpg

Cabe destacar, que el niño fue visto por última vez el domingo a las 11 en la estación de servicios YPF de Monte Maíz, cuando salía hacia la localidad de Isla Verde, del departamento Marcos Juárez, junto a sus progenitores. Carolina Zapata tiene 43 años y pelo castaño oscuro lacio por los hombros, mientras Maschio, de 52, tiene tez blanca.

En tanto, el abuelo de Gianluca contó que los padres del nene le habían dicho el domingo pasado que iban a pasar el día a un club y a las 16 se volvían a reunir para que el niño volviera a su casa, lo que no ocurrió.

Dolor de abuelo

Por otra parte, los progenitores se encontraban en un proceso de revinculación con su hijo, luego de haber vivido situaciones de violencia familiar que derivaron en la decisión judicial de dar la guarda a su abuelo.

"Lo fui a buscar, esperé, no venía, y me fui en bicicleta a los lugares que me habían dicho y no lo habían visto en el predio de las piletas. Me volví. Me habían dicho de una estación de servicio en la entrada de Puerto Maíz, donde dijeron que iban a ir a desayunar. La cámara (del lugar) los muestra saliendo. No tienen auto", dijo el hombre en diálogo con TN.

También explicó que ya habían tenido otros encuentros, en el marco del proceso de revinculación, y que no tiene detalles sobre la investigación en curso para dar con el paradero del niño.

"Se cree que el menor se encontraría en la provincia de Buenos Aires junto a sus padres, sobre quienes pesa pedido de captura", informó el MPF de Bell Ville. Sin embargo desde el sábado comenzó la búsqueda en Entre Ríos.

Por su parte, su abuelo indicó que pudo saber que "llegaron a ese bar (de la estación de servicio) y que fueron a Corral de Bustos, una ciudad a 50 km de Monte Maíz, porque lo confirmo una persona que trabaja en la terminal de Corral de Bustos y les vendió boletos a Rosario".

Además, señaló que desde la ciudad santafesina habría viajado a Buenos Aires: "Quiero creer que están bien, quiero creer que los primeros días vivió su aventura, pero tantos días ya no", expresó Zapata.

El niño mide 1,20 de altura, tiene tez blanca, ojos y cabello corto negros, no usa anteojos, y al momento de su desaparición vestía bermudas rosa, zapatillas gris claro sin cordones, una remera blanca con una inscripción en negro y llevaba una mochila azul con las inscripciones y escudo del Club Deportivo Argentino, según datos aportados por la justicia a la prensa para pedir su difusión.

Las personas que tengan información sobre el paradero de Gianluca pueden remitirla a la Unidad Judicial de Bell Ville, cuyo teléfono es 03537 450000 (interno 52801), a la Fiscalía de Instrucción interviniente 03537 450000 (interno 52052), o a cualquier dependencia policial del país más cercana.

El menor estaba a cargo de su abuelo materno desde 2017 por el maltrato que sufría por parte de sus papás. Ambos tienen un pedido de captura.

busqueda gianluca 1.jpg

Búsqueda en Entre Ríos

UNO pudo saber que la Justicia de Córdoba se contactó con la Policía de Entre Ríos y con la Justicia de Concordia, a fin de profundizar un dato aportado por un camionero.

Se confirmó que un camionero notificó a la Policía entrerriana, que en la zona de Campana levantó a un matrimonio y a un niño que estaban haciendo dedo. Por la información aportada por el chofer, el viaje fue hasta Concordia, donde las tres personas se bajaron en una estación de servicios.

Por lo conversado por el camionero y la pareja, los tres tendrían intenciones de llegar hasta Misiones, y de allí pasar a Brasil.

En el pedido de colaboración de la Justicia y Policía de Córdoba a su par de Entre Ríos, acercaron videos, fotos y hasta llegó a Concordia una comisión de investigadores de la Docta, para trabajar en conjunto con su pares de la capital del citrus.

Se contactaron con el camionero, que entiende que está convencido que las personas que trasladó, eran los que se buscaba por parte de la Justicia.

Los procedimientos en Concordia, llevaron a visualizar cámaras de seguridad de las estaciones de servicio y de la Policía en el ingreso a la ciudad, como también buscar más testigos.

Se sabe que la pareja de cordobeses no tendrían importantes medios económicos y de movilidad para trasladarse, por lo que se investiga no solo en Concordia, sino también en Chajarí y Federación.

También fue alertada la policía de Corrientes y la de Misiones para tratar de localizar a los mayores con pedido de captura y en especial localizar sano y salvo a Gianluca.

Por lo detallado, el aporte del camionero fue bastante sólido, por lo que es creíble su relato e información.

Según el relato del camionero oriundo de Concordia, aseguró que en la noche del miércoles los llevó desde Campana y los dejó en el kilómetro 248 de la autovía 14, en uno de los paradores de Concordia.

El hombre vio la información en los medio nacional y al ver muy parecidos a las personas que se reclamaba la localización, es que llamó a la Policía entrerriana para dar los datos, que derivaron en operativos y procedimientos en esa parte de la costa del Uruguay.

En la pesquisa, no se descarta que si siguieron viaja desde Entre Ríos, pretendan llegar a la frontera en Misiones con la idea de llegar hasta Brasil.