Paso Cerrito: una oficial de la Policía Federal fue detenida con 14 kilos de cocaína

En el puesto caminero Paso Cerrito, una oficial de la Policía Federal fue detenida con más de 14 kilos de cocaína. La mujer es oriunda de Buenos Aires.

Más de 14 kilos de clorhidrato de cocaína fueron secuestrados durante un control en el Puesto Caminero Paso Cerrito, sobre la ruta nacional 14, donde una mujer oriunda de La Matanza (Buenos Aires), quedó detenida luego de que los efectivos detectaran la droga oculta en los zócalos de un Ford Fiesta Kinetic.

Con el correr de las horas se conoció que la detenida es oficial de la Policía Federal Argentina, de apellido Méndez, quien cumple servicios en la provincia de Buenos Aires.

Datos sobre el operativo en Paso Cerrito

El procedimiento ocurrió el viernes último -y trascendió recién este lunes- cerca de las 3.15, cuando personal de Control Vial detuvo el vehículo que circulaba en sentido norte–sur. Durante la revisión de rutina, los policías observaron anomalías estructurales en una de las partes inferiores del automóvil. Ante la sospecha, se utilizó un can narcodetector, que marcó positivamente la posible presencia de sustancias prohibidas.

A partir de esto es que se realizó una inspección más profunda en los términos del artículo 230 bis del CPP. Del sector indicado se extrajeron tres envoltorios rectangulares, y luego —tras continuar con la requisa— se encontraron otros seis paquetes, todos con reacción química positiva para cocaína. El peso total superó los 14 kilos.

Paso Cerrito 2

Además del estupefaciente, se incautó el rodado y otros elementos vinculados a la causa, mientras que la conductora del vehículo fue aprehendida. La mujer no había dicho nada al momento del procedimiento acerca de que era funcionaria de la fuerza de seguridad federal, pero los policías lo supieron en seguida al ver la documentación que llevaba en el auto. Cabe remarcar que esto es un agravante al delito que le imputan, el transporte de estupefacientes.

Más datos brindados por la policía

El hallazgo derivó en el análisis de los elementos colectados y en nuevas medidas judiciales a lo largo del día, que concluyeron en tres allanamientos simultáneos: dos en Posadas (Misiones) y uno en La Matanza (Buenos Aires). Las diligencias estuvieron coordinadas por el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la Dra. Analía G. Ramponi, con intervención del Dr. Iñaki Bosch y el trabajo conjunto de la Dirección General de Drogas Peligrosas, divisiones policiales y Gendarmería Nacional.

Los procedimientos complementarios permitieron secuestrar nuevos elementos de interés, identificar a varias personas y robustecer la investigación que ahora continúa bajo la órbita de la Justicia Federal.

La Policía de Entre Ríos destacó el accionar articulado y la celeridad operativa entre todas las áreas y fuerzas participantes, reafirmando el compromiso provincial en la prevención y combate al narcotráfico.