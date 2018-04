Se recupera el policía baleado por un vecino que lo confundió con un ladrón

La buena noticia salió ayer a la tarde de parte de los médicos de la Unidad de Terapia Intensiva del hospital San Martín. El oficial de la Policía entrerriana, Ariel Gonano, de 32 años, despertó, respira por sus propios medios y recibe alimentos. El domingo a la mañana recibió un balazo durante un procedimiento de la División 911 en una vivienda en Paraná por parte de un vecino que lo confundió con un ladrón. En el hecho confluyeron la situación de inseguridad de la zona, el temor de quien se armó para defenderse en su casa y el infortunio de la confusión y la trayectoria del proyectil.

Gonano tiene un pulmón perforado y su situación era muy delicada, pero ayer evolucionó favorablemente, lo que alegró a su familia y sus compañeros. Mientras, se avanza en la investigación que lleva adelante la fiscal Patricia Yedro para establecer las responsabilidades en el episodio.

Alrededor de las 5.45, ladrones ingresaron a la vivienda de calle Borgobello a metros de Urdinarrain, detrás de la iglesia Santa Teresita. En la planta alta dormía el matrimonio con un bebé, y en el dormitorio de la planta baja otras dos hijas menores. Cuando escucharon ruidos se asomaron por la ventana y observaron que habían forzado la puerta de uno de los portones del garage. El hombre agarró un revólver calibre 22 largo y se parapetó en la parte superior de la escalera. Cuando vio pasar de un ambiente a otro a los delincuentes, gatilló dos veces pero las balas no salieron.

Mientras, la mujer llamó al 911. En cinco minutos los policías ya estaban en el lugar. Ella le dijo a su pareja que los efectivos estaban en la vereda. El hombre habría pensado que los ladrones estaban todavía adentro de la casa, y que esto podría derivar en un enfrentamiento con los uniformados.

El dueño de casa seguía firme en la escalera y en un momento vio pasar un bulto, en medio de la oscuridad. Volvió a disparar y esta vez la bala sí salió. El destinatario del balazo cayó al suelo y enseguida corrieron sus compañeros a socorrerlo. El hombre que disparó entró en shock y confusión, en medio de los gritos. Más aún cuando entró un policía de un grupo especial que, enfurecido al ver al oficial en el suelo, le apuntó con su arma reglamentaria. Las hijas que dormían en la habitación de abajo supieron lo que sucedía al escuchar la detonación del arma, y el oficial cayó contra la puerta de su pieza.

Los ladrones ya habían salido de la casa antes de la llegada de la Policía, y se llevaron una notebook.

En el lugar se hizo presente personal de la comisaría cuarta, de la Dirección Criminalística y la fiscal. En medio del clima hostil hacia el dueño de la casa, quien se lamentaba por lo que había sucedido, Yedro ordenó el traslado del dueño de la casa a la División Antecedentes y a que lo revisara un médico, para descartar que hubiera sufrido alguna agresión.

Gonano llevaba el chaleco antibalas colocado, pero el proyectil ingresó justo por un pequeño lugar del hombro que no lo cubre. Según el informe médico, impactó en el omóplato y se desvió hacia un pulmón. En el hospital le diagnosticaron neumotórax, lo drenaron y quedó internado en grave estado. La evolución demostrada ayer augura una buena recuperación.

Según se informó a UNO, en el episodio concurrieron al menos dos faltas: por parte del hombre que disparó, tenía la licencia de portación del arma de fuego vencida en 2012; respecto del oficial, no habría anunciado con voz alta la entrada de la Policía a la vivienda, aunque esto es una versión y no se descarta que sí lo haya hecho (debido a la costumbre de los uniformados que trabajan en la calle) pero no lo escucharon.

A la espera de más pruebas objetivas y testimonios, se aguarda para saber si existirá o no alguna imputación hacia el dueño de la casa. El hombre se hizo presente en el hospital para manifestar su dolor y ponerse a disposición.

Un hecho en el que convergieron diferentes circunstancias, que terminó mal, pero pudo ser aún peor.