Se demora el juicio a Daniel Rossi: la defensa recusó al fiscal

Según registró UNO , la audiencia fue presidida por la jueza Carolina Castagno, quien estuvo acompañada por los vocales Juan Malvasio y Alejandro Grippo. Por la defensa, estuvieron los abogados Carlos Reggiardo (representa a Rossi, a Roberto Méndez, ex secretario de Gobierno; y a la contadora municipal María Inés Martínez) y César Jaime (Zenón Ortíz, responsable técnico del Programa Más Cerca); y el fiscal Facundo Barbosa.

El abogado de Reggiardo fue el primero en tomar la palabra. En su alocución, explicó que Piérola debe ser apartado de la causa por pérdida de objetividad y por su familiaridad con la intendenta de Paraná, Rosario Romero. Sobre este último aspecto, afirmó que Rossi es víctima de "una persecución política" en el marco de la "interna del peronismo". La causa, cabe recordar, se inició en 2016 tras la denuncia del entonces intendente Silvio Moreyra, concuñado de Rossi.

Como prueba, anexó la denuncia ante el jury que formuló contra el fiscal -aunque aclaró que no es causal para la recusación ya que la denuncia no fue admitida aún- y una nota cursada por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial al Colegio de la Abogacía en el que reprocha la actitud de varios abogados, entre los que se lo incluye, contra los jueces y fiscales.

En concreto, la nota a la que hizo referencia habla del “escenario hostil al que se enfrenta el Poder Judicial en su conjunto, y determinados/as miembros de la Magistratura y de los Ministerios Públicos en particular, al utilizarse o amenazarse, por parte también de determinados profesionales del derecho, con la acción constitucional ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento, o del Juicio Político y/u de otras denuncias, recusaciones y presentaciones administrativas y/o judiciales, como instrumento de presión y condicionamiento para el ejercicio de nuestra –también función constitucional”.

Rossi Domingo.jpg Un vecino planteó inconsistencias en la candidatura de Rossi en Santa Elena. UNO/Mateo Oviedo.

Planteos de Rossi

En el inicio de su planteo, Reggiardo sostuvo: "Esta es una causa que tiene ocho años y medio. Está basada en un plan de obra que se hizo entre 2014 y 2015. Hablamos del plan Más Cerca, que estaba desde 2008 en la provincia. En este caso era una obra que significó 20 millones de pesos. Lo digo con orgullo: esta obra tiene una sobre ejecución del 26%".

Enseguida, refirió que Piérola "es un hombre que viene de la política" y que tendría intereses en la interna peronista a través de su suegra, Rosario Romero, quien fue ministra de Gobierno y Justicia en la gestión de Gustavo Bordet. "No lo digo de manera peyorativa, yo también tengo una pertenencia política. Trato de ser lo más objetivo posible, pero obviamente uno tiene cierta tendencia y es muy difícil un lugar objetivo. La parte que represento viene denunciando una persecución. Y el Dr. Piérola ha tenido un rol desde que ingresó en la causa, ya cuando se había elevado a juicio", añadió.

En otro momento, fue más directo: "La objetividad está quebrada, no solamente porque Piérola viene de la política, sino porque es yerno de la Dra. Rosario Romero, quien se interesó en la causa ni más ni menos que por la interna peronista".

Reggiardo también subrayó que ese supuesto interés de Romero en la causa Rossi se relaciona con la designación de Maximino Ledesma como relator en el Ministerio Público Fiscal. Se trata de un abogado que trabajó en el Ministerio de Gobierno durante la gestión de Romero.

AUDIENCIA La Paz causa Rossi.jpg Este viernes se desarrollo una audiencia de recusación en la causa contra Daniel Rossi.

Postura del fiscal

A su tiempo, el fiscal Barbosa solicitó se rechace la recusación contra Piérola. Fundamentó que el Tribunal no tiene competencia para tratar este tipo de planteos y destacó que la prueba ofrecida no tiene asidero en el caso. "Las recusación dirigidas a integrantes del Ministerio Público Fiscal deben ser sustanciadas ante el fiscal Coordinador o ante el Procurador General. Entiendo que aparece el primer obstáculo que obtura el camino del planteo recusatorio. Se recusó ante un órgano que no resulta competente para intervenir en este tipo de procedimientos", señaló.

En segundo término, dijo que "la única causa legal en el planteo recusatorio llevado a cabo se dirige a la aplicación del artículo 60 del Código Procesal Penal, el cual nos señala que para que sea procedente una recusación, la denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de quien pretende recusar debe ser admitida. En este caso, no se observa apertura de caso".

Por último, el abogado defensor César Jaime reclamó que sea el fiscal Piérola quien se defienda de las acusaciones. "No podemos dejar en manos del Dr. Barbosa esta cuestión sobre la falta de objetividad, la familiaridad con funcionarios políticos y la mesa judicial que se denunció. Se lo debe escuchar a Piérola y esta defensa tampoco se quiere aprovechar de esta situación".

Tras oír a las partes, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio para analizar las posturas y dar su resolución. Luego de que se resuelva esta discusión, se deberá avanzar con el juicio oral y público.