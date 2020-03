Santa Fe: cinco muertos por los motines carcelarios

View this post on Instagram

‼#MotínEnLaCárcel| Un violento motín en la cárcel de Coronda. Los presos de tres pabellones del ala norte, sobrepasaron a los guardias penitenciarios, se amotinaron y ganaron los techos. Los sucesos ocurren como consecuencia de las medidas tomadas por el Servicio Penitenciario de no permitir las visitas como consecuencia de las medidas de prevención sanitarias y de seguridad por la pandemia de #Coronavirus. Más INFO Historias IG #MotínCárcel #Coronda #SantaFe #UNOSantaFe