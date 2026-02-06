Uno Entre Rios | La Provincia | Cerrito

Homicidio en Cerrito: dictaron prisión preventiva para el principal sospechoso

El joven detenido por el crimen de Luciano Emeri cumplirá 30 días de prisión preventiva mientras avanzan pericias, análisis de pruebas y reconstruyen el hecho.

6 de febrero 2026 · 21:29hs
La camioneta que se secuestró en Cerrito por el caso del cuerpo calcinado dentro de un auto.

La camioneta que se secuestró en Cerrito por el caso del cuerpo calcinado dentro de un auto.

La investigación por el homicidio ocurrido en Cerrito sumó en las últimas horas una decisión judicial clave: el joven detenido como principal sospechoso permanecerá 30 días con prisión preventiva en la Unidad Penal N°1 de Paraná, mientras avanza la recolección de pruebas para esclarecer el hecho.

La causa se originó tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Luciano Emeri, que fue encontrado calcinado dentro de un automóvil incendiado en un camino rural del departamento Paraná. Por el caso fue detenido una persona, cuyas iniciales son J.P.S., señalado por los investigadores como el último contacto conocido de la víctima.

La camioneta que se secuestró en Cerrito por el caso del cuerpo calcinado dentro de un auto.

Cuerpo calcinado: secuestraron una camioneta en Cerrito y detuvieron a un joven en Paraná

El cuerpo y el auto incendiado fue encontrado en un camino rural cercano a Cerrito.

Cuerpo calcinado en un auto en Cerrito: estudio de ADN y la posible identidad del cadáver

La medida fue dispuesta este viernes, en el marco de una imputación por homicidio agravado criminis causa, mientras la Fiscalía continúa con distintas diligencias para reconstruir las circunstancias del crimen y establecer responsabilidades penales.

Homicidio en Cerrito: dictaron preventiva al principal sospechoso

prision preventiva cerrito 1
Homicidio en Cerrito: dictaron preventiva al principal sospechoso

Homicidio en Cerrito: dictaron preventiva al principal sospechoso

En paralelo, la pesquisa se centra en el análisis de un vehículo considerado clave desde el inicio de la investigación. Durante la noche del jueves se realizaron procedimientos en una vivienda de Cerrito, donde se secuestró una camioneta Toyota Hilux, que fue sometida a pericias preliminares y posteriormente trasladada a Paraná para un examen más exhaustivo.

Además, en el lugar se incautaron elementos balísticos que serán comparados con otros indicios recolectados tanto en el automóvil incendiado como en zonas cercanas a donde apareció el perro de la víctima, que fue hallado muerto con una herida de arma de fuego.

LEER MÁS: Cuerpo calcinado: secuestraron una camioneta en Cerrito y detuvieron a un joven en Paraná

Justamente, el hallazgo del animal abrió una nueva línea investigativa. Según explicó el jefe de la División Homicidios, Miguel Delavalle, el perro habría acompañado a Emerí durante todo el trayecto y su aparición en un punto distinto al del vehículo permitiría ubicar un posible escenario del crimen diferente al lugar donde fue encontrado el auto.

Respecto del detenido, se trata de un joven de 21 años, oriundo de Cerrito, que fue localizado en la ciudad de Paraná. De acuerdo a fuentes policiales, la detención se resolvió a partir de distintos elementos reunidos en las primeras horas de la investigación, aunque desde la fuerza evitaron brindar mayores precisiones para no entorpecer el proceso judicial.

La causa continúa en etapa investigativa, con nuevas pericias en curso y el análisis de cámaras, pruebas materiales y testimonios, mientras la Justicia busca reconstruir los últimos movimientos de la víctima y esclarecer cómo se produjo el homicidio.

Cerrito Preventiva Prisión Paraná
Noticias relacionadas
La zona donde fue encontrado el perro del joven que apareció calcinado en su auto en Cerrito.

Cerrito: encontraron muerta a la mascota del joven que apareció calcinado dentro de su auto

Hallan un cuerpo y un auto incendiado en un camino rural cercano a Cerrito.

Hallan un cuerpo y un auto incendiado en un camino rural cercano a Cerrito

Buscan a una joven que se ausentó de su hogar en Cerrito y fue vista por última vez en Paraná.

Buscan a una joven que se ausentó de su hogar en Cerrito y fue vista por última vez en Paraná

Los trabajadores de Concordia llegaron con tres días de anticipación.

Trabajadores de la cosecha de Concordia quedaron varados en Paso de los Libres

Ver comentarios

Lo último

Trabajadores de la cosecha de Concordia quedaron varados en Paso de los Libres

Trabajadores de la cosecha de Concordia quedaron varados en Paso de los Libres

Agmer exigió una urgente convocatoria a paritaria salarial

Agmer exigió una "urgente convocatoria a paritaria salarial"

Homicidio en Cerrito: dictaron prisión preventiva para el principal sospechoso

Homicidio en Cerrito: dictaron prisión preventiva para el principal sospechoso

Ultimo Momento
Trabajadores de la cosecha de Concordia quedaron varados en Paso de los Libres

Trabajadores de la cosecha de Concordia quedaron varados en Paso de los Libres

Agmer exigió una urgente convocatoria a paritaria salarial

Agmer exigió una "urgente convocatoria a paritaria salarial"

Homicidio en Cerrito: dictaron prisión preventiva para el principal sospechoso

Homicidio en Cerrito: dictaron prisión preventiva para el principal sospechoso

Un gran marco de público en la primera noche de la Fiesta Nacional del Mate

Un gran marco de público en la primera noche de la Fiesta Nacional del Mate

Giuliano Galoppo podría recibir una durísima sanción

Giuliano Galoppo podría recibir una durísima sanción

Policiales
Santa Elena: ampliaron la imputación de Benítez y lo trasladaron a la Jefatura de La Paz

Santa Elena: ampliaron la imputación de Benítez y lo trasladaron a la Jefatura de La Paz

Colón: Prefectura rescató a cuatro personas que cayeron al río Uruguay

Colón: Prefectura rescató a cuatro personas que cayeron al río Uruguay

Con un QR, la Policía pide a los vecinos que se animen a denunciar al narco de su barrio

Con un QR, la Policía pide a los vecinos que se animen a denunciar al narco de su barrio

Cuerpo calcinado: secuestraron una camioneta en Cerrito y detuvieron a un joven en Paraná

Cuerpo calcinado: secuestraron una camioneta en Cerrito y detuvieron a un joven en Paraná

Se incendió la planta de clasificación de residuos de Urdinarrain

Se incendió la planta de clasificación de residuos de Urdinarrain

Ovación
Giuliano Galoppo podría recibir una durísima sanción

Giuliano Galoppo podría recibir una durísima sanción

La Unión sufrió los triples de Lanús y cayó como visitante por la Liga Argentina

La Unión sufrió los triples de Lanús y cayó como visitante por la Liga Argentina

Tomás de Rocamora sumó una nueva derrota en la Liga Femenina

Tomás de Rocamora sumó una nueva derrota en la Liga Femenina

Ojalá podamos llevar a Peñarol a lo más alto

"Ojalá podamos llevar a Peñarol a lo más alto"

Argentina inicia su camino en la Copa Davis

Argentina inicia su camino en la Copa Davis

La provincia
Trabajadores de la cosecha de Concordia quedaron varados en Paso de los Libres

Trabajadores de la cosecha de Concordia quedaron varados en Paso de los Libres

Agmer exigió una urgente convocatoria a paritaria salarial

Agmer exigió una "urgente convocatoria a paritaria salarial"

Homicidio en Cerrito: dictaron prisión preventiva para el principal sospechoso

Homicidio en Cerrito: dictaron prisión preventiva para el principal sospechoso

Un gran marco de público en la primera noche de la Fiesta Nacional del Mate

Un gran marco de público en la primera noche de la Fiesta Nacional del Mate

Este domingo llegará a Entre Ríos el fenómeno Therian

Este domingo llegará a Entre Ríos el fenómeno Therian

Dejanos tu comentario