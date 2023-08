Salidas transitorias a abusador: según la Justicia "fueron realizadas en el marco de la ley"

No obstante, informaron que el 26 de abril del corriente año se suspendieron los egresos laborales debido a que el empleador de Sóñez "solicitó dejar sin efecto la contratación del interno por haber tenido inconvenientes que generaron preocupación en él y su entorno familiar, ante distintos escraches y situaciones amenazantes que se originan en la contratación del acusado". Según la Justicia, al día siguiente se le colocó al reo un dispositivo de monitoreo electrónico con geolocalización.

tribunales

Seguidamente, la defensa de Sóñez solicitó una audiencia con la Jueza de Ejecución de Penas, en la que además se citaron a los representantes de la Dirección General de Asistencia Integral a la Víctima del Delito, del Ministerio Público Fiscal, la víctima y su madre junto a un abogado -si así lo quisieran- y la Defensora Oficial. No obstante la audiencia, pautada para el 12 de mayo de este año, "fracasó por incomparencia de las personas convocadas, pese a estar debidamente citadas". Consultada por esta citación, B.U negó categóricamente haber sido citada a esta audiencia y expresó a UNO: "Nada me sorprende de la Justicia, en mayo nunca me avisaron de nada ni me llegó ninguna notificación. Si me hubiera llegado algo, debería haberlo firmado y recibido, como a todas las notificaciones y citaciones que se realizaron, así como he ido personalmente a hablar. No hubiera tenido problema en ir a esa audiencia a expresar mi descontento con estas salidas transitorias, pero nunca recibí ningún papel ni supe de ninguna audiencia, sin saber, ¿cómo voy a ir?".

DESCARGO VICTIMA ABUSO VIALE.jpg

Las siguientes salidas realizadas por el penado a la ciudad de Viale fueron el 29 de junio "en horario diurno, por el término de cuatro horas, para visitar a su esposa en Viale". El STJER manifiesta haber reiterado a la pareja de Sóñez las normas de conducta, haciendo énfasis en la prohibición de acercarse a la víctima y a menores de edad. La segunda salida fue realizada el martes 25 de julio "en razón de que su pedido encuadra dentro de las normativas de la resolución general de autorizaciones".

Respecto a la víctima, desde el STJER indicó a UNO: "La misma se ha contactado con funcionarias judiciales en forma telefónica en varias ocasiones y se le ha informado sobre los días en que egresa el penado, como también se le informó de que, en caso de ser molestada por cualquier acto del penado, cuenta con la posibilidad de hacerlo a través de la vía ágil e inmediata del llamado telefónico al celular del juzgado, lo que no ha realizado". Asimismo, la Justicia remarcó: "Las autorizaciones de salidas transitorias fueron realizadas en el marco de lo que establece la Ley" y expresaron que las salidas de Sóñez fueron avaladas por "Técnicos Interdisciplinarios que, luego del examen realizado a Sóñez, emitieron opinión favorable que el interno acceda a salidas sociofamiliares y sociolaborales".

La denuncia de B.U

A través de sus redes sociales B.U, de 26 años, había hecho pública su situación donde denunciaba que la Justicia no le había notificado debidamente de las salidas transitorias de su abusador. "Él ya cumplió cinco años de su condena, el 12 de julio de este año, pero en noviembre de 2022 solicitó las salidas sociofamiliares. Recibí un citatorio para pedir que le fuera denegado pero en marzo de este año la fiscal, Cecilia Bértora, le autorizó las salidas para pasear y trabajar". Cabe recordar que Sóñez fue condenado a 10 años de prisión por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser el tío de la joven y B.U estuvo bajo su guarda.

En este sentido, la joven indicó a UNO: "Me enteré que vino a Viale en un colectivo, pero a mí nunca me avisaron que él había empezado a salir ni que viajaría por ese medio, nunca me contaron debidamente". B.U cuestionó a la Justicia e indicó que, cuando fue a hablar con la secretaria de la fiscal, "me dio un papel donde se establece que él debe salir y volver a la cárcel con custodia, tener puesta la tobillera, contar con vigilancia constante y sólo puede salir cuatro horas, pero estoy segura que este protocolo no se cumple".

A este testimonio lo ratificó la madre de la joven quien relató:"Estaba en un supermercado en compañía de mi esposo y me encontré con una vecina que dijo: 'Vi a tu cuñado en un colectivo viniendo desde Paraná a las 7.15. Era su primer salida, que fue el domingo 23 de julio y yo me enteré tres días después'" y agregó que, cuando acompañó a su hija a pedir explicaciones a la Justicia, "la secretaria de la fiscal nos reconocía que ésta 'tiene el poder de decir que no, como decir que sí' y cuando consulté los motivos detrás de esta decisión y no nos pudieron explicar, dieron vueltas y no respondieron ninguna pregunta que hizo mi hija. No sabemos por qué viene en colectivo solo, pero después le llegó a B.U un Whatsapp del juzgado donde dicen que su próxima salida será el 20 de agosto".

Abuso sexual tribunales 1.jpg

Asimismo, la madre de B.U expresó su indignación en torno a la Justicia tras conocer esta información: "Tienen todo el derecho de replicar lo que dijimos, pero para que ellos repliquen deben tener algo con lo que replicar. Nosotros estamos en la verdad y nunca nos llegó una notificación en mayo, sino allí hubiéramos estado, como cada vez que llegaba una notificación y se asistió. En el aire no puede haber una notificación, que muestren el papel firmado por mi hija, sino están diciendo mentiras".

"Desde 2014 nuestra vida es una mierda, mi hija ha atravesado por intentos de suicidio, esta violación nos mató en vida, por dentro estamos muertas y la Justicia te vuelve a matar cada vez que pasan estas cosas y otorgan los beneficios y no es la primera vez que pasa", denunció la mujer y agregó: "Nos enteramos de una salida cuando fue recién condenado y nadie nos supo explicar por qué le dieron esta salida, son miles de cosas que mi hija no dijo y miles de cosas que aguantamos. Si quieren replicar, que muestren la notificación firmada por mi hija. Ahora que nosotras hablamos, ellos explican y saben todo. Estamos cansadas y así como vivimos nosotras lo viven todas las víctimas".