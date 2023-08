Viale: autorizaron salidas a su abusador y no le notificaron

En el descargo B.U , de 26 años, hizo pública su historia y relató a UNO la situación que transita hoy. "Todo esto empezó desde mis 10 hasta mis 12 años. Mi tío, el esposo de la hermana de mi mamá, abusó de mí. Esto lo callé mucho tiempo y a días de cumplir los 17 años, lo pude decir. Desde ese día mis papás me escucharon, me acompañaron y encontraron la manera de ayudarme para hacer la denuncia en 2014. Tuve una Cámara Gesell, se juntaron pruebas y testigos para el juicio" , relató. En este marco, la vialense comentó que la causa, inscripta bajo el legajo N° 5.459 del libro de Entradas y Salidas del Organismo jurisdiccional actuante, fue elevada a juicio recién en 2017 y "los abogados defensores de él pelearon, más que nada, por los años que le darían. Durante el juicio nunca reconoció todo lo que me hizo" .

Abuso sexual tribunales 1.jpg

Dos semanas después de realizarse el juicio, Gustavo 'Mona' Sóñez fue declarado culpable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la guarda al ser un familiar y B.U, siendo menor, estuvo bajo el cuidado de Sóñez. "Él, después del juicio, apeló dos veces el fallo y permaneció en libertad hasta que, el 12 de julio de 2018, lo metieron preso", comentó y agregó: "Él ya cumplió cinco años de su condena, el 12 de julio de este año, pero en noviembre de 2022 solicitó las salidas sociofamiliares. Recibí un citatorio para poder apelar y asistí al juzgado para solicitar que le fuera denegado, pero en marzo la jueza Cecilia Bértora le autorizó las salidas para pasear y trabajar".

"Estoy segura que el protocolo de salidas no se cumple"

La joven destacó que, cuando solicitó explicaciones a la Justicia por esta decisión, le habrían manifestado que el acusado cumplió la mitad de su condena y "es un derecho de él pues necesita salir a la sociedad para reincorporarse. Decidieron premiar a mi violador, el señor que se aprovechó de que era una nena de solo 10 años. Me manipuló y abusó sexualmente de mi durante dos años".

Unidad Penal N 1 Parana .jpg Hallaron muerto a un preso en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

La denunciante aclaró que las salidas sociofamiliares que autorizó Bértora son, además de una verdulería para trabajar, al domicilio donde reside la hermana de Soñez cada 15 días, en la ciudad de Viale, donde ella también vive. "No lo mandaron a su domicilio, en Sosa (Entre Ríos) Porque allí tiene a sus hijos y él no tiene permitido acercarse a menores de edad. No obstante, me enteré que viene a Viale en un colectivo fluviales, pero a mí nunca me avisaron que él había empezado a salir ni que viajaría por ese medio, nunca me contaron debidamente", agregó.

"Ellos quieren dejarme tranquila diciendo que las salidas son con 'mil protocolos de seguridad', ¿Cómo puedo estar tranquila pensando que mi violador sale a pasear en mi misma ciudad? ¿Cómo voy a estar tranquila pensando que mi abusador está trabajando una verdulería a la que iba mi tía con mis primos pequeños y pasan frente a ese lugar para ir a cualquier lado?", cuestionó la joven. Consultada por UNO en torno a estos protocolos, indicó: "Cuando fui a hablar, la secretaria de la Jueza me dio un papel donde se establece que él debe salir de la cárcel con custodia, volver con custodia, tener puesta la tobillera, contar con vigilancia constante y sólo puede salir cuatro horas, pero estoy segura que este protocolo no se cumple".

Cuando UNO consultó cómo se enteraron que el acusado fue visto en un Fluviales con destino a Viale, la madre de la denunciante relató: "Estaba en un supermercado en compañía de mi esposo y me encontré con una vecina que me dijo: 'Te tengo que decir algo, vi a tu cuñado en un colectivo viniendo desde Paraná a las 7.15 de la mañana', era su primera salida el domingo 23 de julio y yo me enteré tres días después, el miércoles 26 de julio. No se lo quise decir a mi hija en el momento porque tenía algunos compromisos y esperé para contarle porque no quería alterarla, pero ya se lo conté y estamos en la lucha de entender el por qué de estas decisiones".

DESCARGO VICTIMA ABUSO VIALE.jpg

"Le dan el derecho de vivir como si no hubiera cometido un delito y no fuera un pedófilo"

La madre de B.U también quiso expresar su angustia de madre ante esta situación: "Obviamente, todo esto es una burla para la víctima y su familia. Fue un camino muy duro para llegar a la Justicia, pero nos damos cuenta que no lo es. No termino de entender qué pasa con los jueces y estas salidas. Cuando acompañé a mi hija a pedir explicaciones por estas salidas nos atendió la secretaria de la fiscal Cecilia Bértora y nos reconocía que 'tiene el poder decir que no, como de decir que si' y consulté los motivos detrás de esta decisión y no nos pudieron explicar, nos dieron vueltas y no pudieron responder ninguna pregunta que mi hija hizo. No sabemos por qué viene en colectivo solo, pero después le llegó un Whatsapp del juzgado donde dicen que él sale y su próxima salida será el 20 de agosto, sólo eso le dijeron. Las víctimas están desamparadas. Acá en Viale le quiero hacer entender a los vecinos, que se horrorizan por cosas que pasan en Buenos Aires u otros lugares, pero en el mismo pueblo vivimos con gente que abusó o mató y los tenemos al lado pero no nos horrorizamos tanto".

tribunales parana juicio.jpg

"A mi violador, Gustavo 'Mona' Soñez, desde que entró al penal lo cuidaron, poniéndolo en el pabellón cristiano siendo un pedófilo. Se portó un poquito bien, trabajó y ahora lo premian", manifestó B.U, "Le dan el derecho de vivir como si no hubiera cometido un delito y no fuera un pedófilo, no entiendo a la Justicia". Finalmente, B.U cuestionó a la Justicia y al sistema: "Es todo un chiste, la justicia es un chiste, la salud mental y la vida de la víctima es un chiste. El único lugar del violador es la cárcel, atrás de esas rejas cumpliendo la condena, pagando el daño que hizo y no haciendo más daño".