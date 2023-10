Rosario: asaltaron a mano armada a estudiantes de Paraná

Bajo pleno sol de mediodía del martes, en un sector transitado del parque Independencia de Rosario, y mientras almorzaban sentados en una lona, dos jóvenes alumnos de la delegación de la escuela de Comercio 1 de Paraná, vivieron veinte minutos de pesadilla. Fue a partir de que dos chicos de no más de 16 años se les acercaron y empezaron con ellos una charla amable. En un momento del diálogo, uno de los adolescentes se levantó la remera y les mostró un arma que asomaba del pantalón. "Sigan conversando como si nada. Somos respetuosos, pero no nos importa armar un tiroteo acá. No intenten irse porque atrás nuestro está nuestro jefe mirando todo", les dijo a las víctimas.