El secretario de Servicios Públicos de Paraná, Ricardo Frank, confirmó que renunciará a su cargo en el municipio. Lo hizo al concurrir a la sede de los Tribunales Federales de Paraná a la declaratoria a la que había sido citado por el juez Leandro Ríos, en el marco de la causa que investiga la banda narco liderada por Daniel "Tavi" Celis.





La indagación fue pospuesta y el funcionario deberá esperar una nueva notificación del Juzgado a la que acudirá a prestar su testimonio, según adelantó.





Asimismo indicó que ignora por qué fue mencionado por la pareja de Celis, Luciana Lemos, en su declaración.













LEE MÁS sobre la causa Tavi Celis





"Un día me toca el timbre Celis, a la noche. Fue en agosto del 2015, antes de la fiesta de disfraces. Lo atendí y me dijo que tuvo una reunión con (Griselda) Bordeira y (el comisario Ricardo) Frank. Me dijo que Bordeira y Frank le habían dicho que ellos sabían que venía un camión por la ruta con marihuana y que lo dejaban pasar si iban mitad y mitad. Que Daniel tenía que guardarlo, porque sabían que andaba en ese ámbito. Celis me dijo que no había arreglado, pero el camión llegó igual y era la misma mercadería que secuestraron cerca de la fiesta de disfraces. Recuerdo que lo habían trasladado en un carro del otro que quería hacer campaña en Diamante, que es el sobrino del hombre que le robaron; creo que es Leo Airaldi", había declarado Lemos.