Rescate heroico en el Volcadero de Paraná

Había pasado más de una hora y Diego todavía no podía ser sacado del camión en el que había quedado atrapada su pierna derecha. La tensión crecía mientras el trabajo minucioso de los rescatistas continuaba. Diego por momentos lloraba del dolor, pero enseguida demostraba valentía y resistencia. Al jefe de los Bomberos Zapadores, Roberto Borré, al igual que a todo su personal, se lo veía preocupado, pero concentrado y confiado en que iban a lograrlo. “Esto es paciencia”, le dijo al subjefe de la Policía Departamental, Guillermo Rondán, mientras hablaban de los pasos a seguir. Y así fue: luego de casi dos horas de cortar chapas, mover hierros y contener al niño, Diego fue rescatado entre aplausos de los vecinos del barrio San Martín. Lo trasladaron al hospital San Roque, donde constataron que sufrió una fractura en su pierna. Pudo haber sido una tragedia.

Todo comenzó poco antes de las 11 de ayer, cuando Diego Blanco, de 13 años, se subió al camión recolector de residuos de la Municipalidad para buscar alimentos entre la basura. Los mismo hacen cientos de chicos todos los días a toda hora en el lugar más postergado de Paraná. En un descuido Diego accionó la palanca que movilizó la compactadora sin querer y su pierna derecha quedó atrapada. Por milagro, el mismo chico volvió a mover el mecanismo para detener la máquina, antes de que las consecuencias fueran trágicas. Llamaron al 911 y llegaron al lugar una ambulancia, los Bomberos Zapadores y Voluntarios y la Policía, quienes con herramientas especiales, como así también palos y maderas, comenzaron el trabajo de rescate. Con sumo cuidado había que ir separando los hierros y las chapas para retirar la pierna del niño. Cientos de vecinos se congregaron alrededor del camión observando lo que sucedía. Personal de bomberos y de salud trataban de contener a Diego, hablaban con él y le dieron un calmante para soportar un poco el dolor. Su mamá iba y le tomaba la mano para que se sintiera más acompañado.

Alrededor de las 12.30, lograron sacar al niño, lo subieron a una camilla y lo ingresaron a la ambulancia que lo llevó al hospital San Roque. Ingresó al área de Cirugía, donde lo operaron por la fractura expuesta de tibia y peroné. Luego quedó internado en una sala, y según se informó no corre riesgo de perder la pierna.

“Que no vuelva a suceder”

Luego de que el niño fue retirado del camión, los rescatistas se abrazaron y felicitaron mutuamente por el trabajo realizado. Roberto Borré declaró: “Fue un trabajo de hormigas, tranquilo, donde estaba en riesgo la piernita del nene, afortunadamente se lo pudo sacar, ahora está en manos de los médicos. Lo importante es que se trabajó despacio, felicito a mi gente, a mi personal de Bomberos Zapadores de la Policía, y agradezco que hoy tenemos las herramientas para poder trabajar, con los elementos de rescate para esta clase de situaciones”.

Además, el jefe de los Zapadores destacó: “La gente acompañó, y ahora estamos contentos que el nene está bien”. Respecto de los elementos que sirvieron en la tarea de rescate, dijo: “Se utilizó de todo, trozadora, barreta hooligan, elementos que yo gracias a Dios tengo desde al año pasado y hoy podemos trabajar tranquilamente en estos casos. Fue un accidente lamentablemente, pero gracias al trabajo operativo que se realizó hoy lo pudimos sacar”.

Parte del trabajo también consistió en la contención psicológica de Diego: “Había un bombero que estaba permanentemente trabajando con la criatura, yo le decía que lo hablara de diferentes temas para que él no esté pensando en su pierna. También sirvió mucho el apoyo de la gente de emergencias, de los médicos y de los enfermeros”, dijo Borré y concluyó: “Esto que nos sirva de experiencia, que esto se corrija y que no vuelva a suceder”.

Una realidad de todos los días

“Esto es todos los días igual, llegan los camiones y los chicos se trepan, es imposible controlarlos”, dijo a UNO un hombre del barrio, mientras observaba el camión con el niño atrapado. “Está lleno de gurises todo el día, desde la mañana hasta la noche. Van a la escuela, pero antes o después vienen al Volcadero, si no se hacen la rata y se vienen”, comentó una mujer. Un empleado municipal contó: “Siempre se te suben sin esperar a que el camión vuelque la basura”. Además, explicó que los camiones nuevos tienen máquinas que compactan más rápido la basura que los camiones viejos.

El mismo chico, según dijo un vecino del lugar, casi tuvo un accidente similar cuando por poco la compactadora no le tomó una mano. Su padre fue quien hace muchos años tuvo una desgracia similar: se subió al camión y perdió varios dedos de un pie. Luego de esto ingresó a trabajar en el área de limpieza de la Municipalidad. El hombre falleció en 2013 por un problema de salud, y según informaron a UNO los allegados de la familia, su esposa y madre de Diego, aún no ingresó a trabajar en la comuna, tal como le corresponde por ordenanza.

Medida judicial

Llamativamente pocos minutos después de la situación vivida en el Volcadero de Paraná, la Justicia emitió un comunicado en el que resolvió otorgar a la Municipalidad “una prórroga de 90 días a los fines de la ejecución final y puesta en funcionamiento definitivo del Programa Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) y de la planta clasificadora para el tratamiento de los RSU inorgánicos”. La medida fue dictada por María Andrea Morales, jueza de Primera Instancia Civil y Comercial Nº 8 de Paraná.