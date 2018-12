Protocolo de seguridad: el entrerriano Roncaglia dijo que "no se saldrá a matar a nadie"

En cuanto a las palabras de Carrió que lo comparó con el "fascismo", el policía subrayó que "los DDHH son de todos" e insistió: "La policía no va a salir a tirar, sólo si nos disparan o está en peligro una persona, estamos obligados a intervenir, no es una opción, estamos obligados, porque si no, no te hagas policía".