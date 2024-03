Probables vínculos con Entre Ríos del detenido por amenazas a Nelson Castro

El allanamiento fue en una vivienda ubicada a 20 cuadras del lugar al que no podrían acercarse el periodista y el equipo de noticias, según el mensaje.

Castro fue amenazado de muerte a poco de arribar a Rosario. “Decile que si llega a Seguí y Oroño lo sacamos a tiros, el que avisa no traiciona, que se vaya de Rosario, atentamente, la Mafia”, fue el mensaje que recibió el cronista Sebastián Domenech, quien también llegó a la ciudad enviado por TN.

Fueron varios mensajes de WhatsApp que recibió el equipo telvisivo, siempre apuntando a la presencia de Castro en Rosario. “El que avisa no traiciona. Que se vaya de Rosario, no los queremos acá”, decía otra de las amenazas, y también: “Que no se acerque a Francia y Seguí, y a Oroño y Seguí. Fuera de Rosario”.

“Va a terminar como Cabezas”, señalaron finalmente, en referencia al fotógrafo José Luis Cabezas, asesinado en enero de 1997 en Pinamar luego de sacarle una foto al empresario Alfredo Yabrán.

Según detectó el portal LT39 Noticias de Victoria, el nombre, la edad y el lugar de residencia del detenido por las amenazas a Castro coinciden con la persona que el 28 de enero, al otro día de la muerte de la joven victoriense Berenice Gonzálvez, habló con los medios, presentándose como tío de la víctima, refiriéndose a los hechos y reflexionando sobre el abuso de drogas.

Tio de Berenice Gonzalvez.jpg Imagen TN.

Berenice Gozálvez era una joven de 23 años. La encontraron descompensada en la vía publica en cercanías de la escuela Laprida de Victoria el viernes 26 de enero por la mañana.

Fue hospitalizada, en primera instancia, en el hospital Fermín Salaberry y luego trasladada al hospital San Martín de Paraná, donde falleció. Con el correr de las horas se supo que la joven presentaba signos compatibles con una violación.