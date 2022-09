Prisión domiciliaria: se fugaron, luego que los vecinos denunciaran su peligrosidad

Vecinos de Sauce Montrull movilizados por la domiciliaria de dos detenidos

"Los muchachos se fueron al diablo. Salieron al kiosco a comprar fiambre y luego se fueron al diablo", informó un vecino a UNO.

sauce montrull vecinos1.jpg

"Nosotros no los conocíamos, pero dicen que de noche salían y habrían sido los que realizaron un par de robos y asaltos en la zona. Y como sabían que la Policía pasaba varias veces por la casa, jugaban a que al ratito que se constataba su ausencia, salían tranquilos por un rato y luego venían. Total, no tenían tobilleras de control", enfatizó otro de los vecinos que no ocultan su malestar.

"Nosotros les avisamos a la Policía, a la Justicia y a todo el mundo que esto iba a suceder. Que eran peligrosos, y que no sabíamos porqué se resolvió en vez de mandarlos al penal, dictar la domiciliaria en una casa que es del Ministerio de Desarrollo Social", alertó el vecino.

Con la violación de la prisión domiciliaria por parte de los imputados, se informó a la fiscalía en turno, para que disponga las medidas pertinentes. Se espera que se los declare como prófugos y se emita su inmediata búsqueda y detención.

En las próximas horas los vecinos de Sauce Montrull se están organizando para movilizarse y reclamar directamente, primero a las autoridades de la Junta de Gobierno por qué se autorizó la domiciliaria, y segundo hacia la Justicia.

"Todos corremos peligro ahora, porque estos dos señores están en cualquier parte, y como saben que acá no los queremos pueden tomar venganza con cualquiera de nosotros. Al menos vemos que la policía patrulla constantemente y están atentos a todo. Ojala ordenen la rápida detención y se los lleven al penal", replicó otra vecina que habló con UNO.

"Nos da la sensación que la Justicia es muy garantista, les ata las manos a la policía, y esto favorece a los delincuentes que hacen lo que quieren", exclamó el autoconvocado.

En esa línea, consultó: "Qué van a hacer ahora con la familiar que dijo ser garantía de los delincuentes que se fugaron. Ella también debería estar detenida, lo mismo que los que permitieron de la Junta de Gobierno que ingrese a esa casa, que no está para las prisiones domiciliarias".

El enojo es tan grande, que se adelantó, pedirán a los miembros de la Junta de Gobierno, que renuncien a su cargo, ya que "o fueron muy inocentes en su compartimiento, o bien colaboraron con los delincuentes".