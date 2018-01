Por el robo de 2.000.000 pesos, se ubicó bastante plata, pero la fiscalía no ordenó su secuestro

El dueño de una cadena de fiambrerías de Paraná, no ocultó su malestar en la tarde de este lunes, luego de enterarse que desde la fiscalía no se ordenó el secuestro de una suma importante de dinero en la causa que se investiga el robo de 2.000.000 pesos.





Como informara UNO la semana pasada, ladrones ingresaron a la casa del suegro del comerciante, en calle Garrigó y con mucho conocimiento del lugar y de información sensible de la cadena de fiambrerías de la ciudad, sustrajeron 2.000.000.





Con el correr de los días, personal de la División Robos y Hurtos obtuvo algunos datos de que conocidos personajes de Paraná, habían adquirido en las últimas horas varios y costosos electrodomésticos que fueron abonados al contado. Además, se observaron movimientos económicos muy llamativos dentro de las propiedades de los sospechosos.





Ante esto, es que hoy la justicia ordenó tres allanamientos en las casas de personas que cuentan con importantes antecedentes policiales y judiciales. De esa manera, se requisó la casa de la madre de uno de los sospechados, en el barrio Paraná XX. En esta finca, se localizaron 100.000 pesos en efectivo que estaban escondidos y que la señora no pudo justificar como propios.





Simultáneamente, se irrumpió en un domicilio del barrio 170 Viviendas, donde vive una mujer que cumple con una condena condicional por robos. Allí se constató la compra reciente de un aire acondicionado; un TV 32" y se localizó escondida en el techo determinada ropa.





Supo UNO que lo que llamó la atención a los investigadores, es que la mujer -que es pareja de un hombre vinculado a una banda de ladrones- intentó ocultar algunos elementos que finalmente fueron localizados, siendo ellos un teléfono celular, un chip y números telefónicos anotados en papel.





En medio de los allanamientos se solicitó el secuestro del dinero, como la detención de la mujer de la casa del barrio 170 Viviendas, pero desde la fiscalía en turno, se rechazaron tales planteos formulados por los oficiales de la Policía.





En tanto, se constató que hacía pocas horas atrás en esta última vivienda se había contratado el servicio de cable.





Finalmente, se allanó una vivienda del barrio Jauretche, donde vive un hombre que cuenta con un par de condenas. Allí se incautó un par de celulares.





Enojadísimo





El comerciante, titular de la cadena de fiambrerías, habló con UNO , y no ocultó su malestar por la decisión que se tomó desde la Justicia de no ordenar el secuestro preventivo de los 100.000 en efectivo que localizaron en la casa de una de las sospechosas. "Me enteré del incidente, y la verdad es que no sé qué pensar, pero me siento indignado por cómo trabajan algunos fiscales y delegados judiciales", comentó telefónicamente.





"Voy a hablar con los policías para ver qué pasó, pero por lo que me cuentan, hubo poco interés de la fiscalía en secuestrar el dinero que encontraron en la casa de esta mujer, en el medio de una villa. Esa señora no tiene trabajo, y además encontraron electrodomésticos recién comprados", resaltó para expresar: "Dos más dos es cuatro, y si hay plata que no puede ser justificada, que se la incaute y luego se vea qué hacer".





Sobre el robo, prefirió no dar mayores detalles, solo dijo: "Nos hicieron un perjuicio muy grande, somos trabajadores y lo único que hacemos es vender por derecha. Se habló mucho al cohete y todos esos comentarios malintencionados deberían saber que todo es legal, sino no hubiéramos hecho la denuncia con la cifra millonaria que nos robaron".





"Espero que todo esto se aclare, que los delincuentes los metan presos, y que el dinero me se descubrió, me lo puedan devolver, si no lo gastan antes", manifestó finalmente el comerciante.