Por el histórico contrabando de éxtasis reclamaron hasta 10 años de cárcel

"Fue un plan conjunto y concertado en base a un objetivo en común", dijo el fiscal general José Ignacio Candioti, casi al término de su alegato en el que disparó pruebas y testimonios que consideró suficientes para enviar a la cárcel, por un largo tiempo, a los tres imputados por el contrabando de drogas de diseño más grande que haya ingresado al país, detectado en la Aduana de Paraná a mediados de 2016. Para Juan Carlos Grilli (remisero de la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas) pidió nueve años de prisión; para Silvia Estela Ávalos, de Paraná, seis años; y para el dominicano Dardington Jiménez Sánchez, 10 años de cárcel. Además, solicitó enviar las actuaciones a la Procuraduría de narcocriminalidad (Procunar), para profundizar la investigación, ya que podrían encontrarse otras derivaciones. Cabe destacar que un cuarto implicado en la organización del contrabando de éxtasis, identificado en la investigación como Robert, no pudo ser individualizado. Los hechos y la pesquisa Candioti relató el hecho que descubrió el cargamento de droga y detalló las pruebas que sostienen su hipótesis: "Está absolutamente acreditado que el 14 de junio de 2016 en la mañana, se presentó en la Aduana de Paraná Juan Carlos Grilli a efectos de retirar una encomienda que provenía de Alemania, de la ciudad de Goch. A los funcionarios de la Aduana les llamó la atención ciertas características externas, como el peso de 20 kilos y la forma en que fue enviada, en forma expresa. Le piden la factura correspondiente, abren la caja de la encomienda y ahí ven que había ropas, y un colchón inflable. Ven que hay unas pastillas ocultas, verdes y amarillas, con el logo de una manzanita, y comenzó el conteo de las pastillas, era extraordinaria la cantidad, 33.106. Los test determinan que contenía MDMA. Se produce la detención de Grilli y el secuestro de su celular". Era extraordinario, pero sospechaban que podía ser aún mayor. Continuó el fiscal: "Como los funcionarios de la Aduana se dieron cuenta de la gravedad de lo sucedido, ya era la mayor cantidad de





éxtasis encontrada en la Argentina, empezaron a ver si no había otra encomienda, y encontraron la segunda, con características similares a la anterior. Tenía fecha del 12 de mayo, había salido también de Alemania, de la localidad de Emerich, cercana a la anterior, en un radio de 25 kilómetros. En el Juzgado Federal se produce la apertura y se confirma que tenía pastillas de éxtasis dentro de un colchón, la cantidad era prácticamente idéntica, 34.187, y se ve que tienen por un lado el logo de la manzanita (al igual que el otro cargamento) y por otro lado el logo de una silueta de mujer". Esto último será determinante. "Ante esto –siguió Candioti en su relato–, se logra dar con el paradero de la destinataria, Silvia Ávalos, se produce un allanamiento en su domicilio y se secuestran pertenencias de Grilli, una foto carnet y un celular. Los investigadores empiezan a cruzar datos y ven que estos destinatarios no eran desconocidos, sino que había una estrecha vinculación, ya que hubo viajes en conjunto, uno a Bolivia en 2014, y otro a Mar del Plata, realizado en una fecha muy cercana a la de los hechos. En Mar del Plata, Grilli había recibido dos encomiendas, desde Alemania, que tenían un peso similar al de Paraná. Y el mismo 2 de mayo viajó con Ávalos y con Robert. Pero no solamente esto, sino que también del celular de Grilli se detectaron llamadas del 13 de junio a un con









tacto de Holanda, a uno de Gran Bretaña y a uno de Buenos Aires". Escuchas y pericias "En una comunicación de Ávalos con el celular de Buenos Aires se logra determinar que este pertenecía a Dardington Jiménez Sánchez, que aparece como Brian. Es importante decir que Grilli, ese 2 de mayo, también se comunica con Jiménez Sánchez, y le pone en la comunicación: 'Hola, soy Juan Carlos, te estoy llamando'", agregó el fiscal. Otro episodio ocurrido en Paraná resultó muy comprometedor para los procesados, recordó Candioti: "La Policía Federal logra determinar que hubo una reunión en el café Bruselas en junio de 2016, entre Grilli y Ávalos. El hombre recibe a su celular los datos de la encomienda que le van a mandar desde Alemania a su nombre y al de Silvia Ávalos. Uno de la localidad de Emerich y otro de la localidad de Goch, con los datos concretos y el numero de código de cada uno. A su vez Grilli también recibe una imagen de una silueta femenina que es exactamente la misma imagen que tenían las pastillas de éxtasis de la encomienda dirigida a Ávalos. Esto habla a las claras del conocimiento de la ilicitud, sin lugar a dudas". "Grilli se había alojado en el hotel Punta Bahía de Paraná, el 6 de junio, con un ciudadano extranjero. Estamos en condiciones de afirmar





Por último, en la valoración del hecho para estimar las penas pedidas, refirió "la magnitud extraordinaria" del contrabando, "la envergadura económica de la actividad delictiva" y el "poder destructivo de la sustancia", que dos meses antes se había cobrado la vida de cinco jóvenes en la fiesta electrónica Time Warp en Buenos Aires. El debate en el Tribunal Oral Federal de Paraná, seguirá la semana que viene con los alegatos de las defensas.









Ampliaremos