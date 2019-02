Piden profundizar estudios sobre la causa de la muerte del joven detenido tras un robo

Las dudas sobre la causa de la muerte de Juan Acosta persisten en su familia, por lo que se presentaron como querellantes en la causa y pidieron que se profundice la investigación.

El 4 de diciembre de 2018 el joven de 27 años robó unas galletitas de un supermercado, empleados lo corrieron y lo atraparon. Mientras lo tenían reducido, murió. En principio, había cierta certeza de un fallecimiento no violento, pero luego la aparición de un video (difundido en el programa Cuestión de Fondo, por Canal 9 Litoral) sobre el momento de la detención abrió interrogantes. Por eso, se solicitará a los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que estudien el informe de la autopsia, más testimonios, las imágenes y otras evidencias de la causa para que saquen una conclusión sobre el motivo del deceso.





Acosta había ingresado al supermercado Día de avenida De las Américas y se retiró con galletitas y golosinas sin pagar. Empleados y otras personas lo persiguieron, alcanzaron y atraparon en calle Rawson y Gabriela Mistral. En esos minutos antes de que llegara la Policía, murió.





El médico forense, Walter Aguirre, informó que la muerte se produjo por un edema pulmonar, aunque el origen del mismo no está definido. Además, dijo que no constató lesiones en el cuello. Aún se esperan informes de estudios de anatomía patológica de tejidos extraídos al cuerpo del fallecido, así como de sangre y de otras sustancias extraídas del cuerpo.





En el mencionado video publicado el viernes 19 de diciembre, se registró el momento en que el joven está reducido, en el suelo. Se observa al ladrón con un hombre de gran porte sobre su cuerpo y le habría aplicado una toma de arte marcial (como una "llave") para que no se moviera. El joven gritaba "¡dejame respirar!", mientras otras personas que podrían ser empleados del supermercado y empleados municipales se acercaron y le pegaban con puños y patadas, pese a que no tenía posibilidad de moverse. Luego, otra persona le grita a quien lo reducía: "¡Pará que lo vas a matar!". En ese momento, Acosta se desvaneció y no despertó nunca más.

La causa está a cargo del fiscal Juan Malvasio, quien en ese momento informó que todas las personas que aparecen en el video ya estaban identificadas.

El viernes de la semana pasada el abogado Guillermo Mulet se constituyó como querellante en la causa, en representación de uno de los hermanos de Juan Acosta, quien desea que se despejen las dudas y aporten mayores precisiones para establecer si el joven murió por una complicación de salud previa, si fue a causa de la situación de fuerza con quien lo tenía reducido, o si este provocó con su accionar el fatal desenlace, es decir un linchamiento con la complicidad de otras personas que también le pegaban.

Por esto, el querellante pidió una pericia sobre la autopsia en la que intervenga el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se analice el material fílmico, las declaraciones de testigos y el informe de Aguirre, para que se determine la causa de la muerte más allá del diagnóstico edema pulmonar. El fiscal Malvasio hará lugar al pedido, atento a la necesidad de la familia de Acosta de certezas sobre el fallecimiento.