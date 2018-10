Persiguió y atropelló a dos personas que vendían droga en la puerta de su vivienda

Un caso muy llamativo y peligroso sucedió en la ciudad de Federación, una localidad que suele ser noticia por el turismo más que por hechos de inseguridad. Según trascendió, el violento suceso involucró a un padre de familia y a dos vendedores de droga.

La información difundida dice que un hombre corrió con su automóvil a dos personas a las cuales acusó de vender drogas frente a su domicilio en calle Sargento Gómez al 175 de la ciudad termal. "Tengo una hija de 16 años y no quiero que crezca viendo cómo le arruinan la vida a los jóvenes, yo algo tenía que hacer", expresó. Al respecto, precisó que los persiguió con su rodado y chocó la moto en la que se trasladaban los supuestos acusados de narcomenudeo.

La moto desapareció del lugar y uno de los presuntos delincuentes se tomó a golpes de puño con el dueño del auto, según se difundió a través de Radio City Federación.

Según pudo conocer UNO, la persecución no fue muy larga y habría finalizado tras el accidente. Por estas horas todo es materia de investigación. Al respecto, el jefe de la Departamental de Policía de Federación, Aldalberto Roldán, señaló a Radio City que se anotició de lo ocurrido por las redes sociales. Hasta anoche no había denuncia formal, pero el personal de Toxicología local estaba tratando de ubicar al vecino.

"No sé cómo habrá sido la mecánica del accidente ni contra qué chocó. Ha tomado una decisión personal particular y no soy quién para valorarla. Pero los carriles normales son avisar a la Policía o a la Justicia. Así se resuelven los conflictos en la vida civilizada y no de la manera en que lo ha hecho este ciudadano", indicó el funcionario, quien defendió el trabajo que viene realizando la Policía para combatir el narcomenudeo en la zona.

"Igual, me pongo en el lugar de esta persona y, como ciudadano, no sé cómo reaccionaría si veo que frente a mi domicilio sucede esto. Me pongo en el pellejo del vecino, pero como policía debo decir que el carril normal es la denuncia", manifestó.

Roldán confirmó que "la Policía ya estaba tomando cartas en el asunto. Estábamos haciendo tareas de inteligencia y veremos cómo seguimos adelante porque habíamos avanzado con la investigación por narcomenudeo".

"No he tenido la posibilidad de dialogar con esta persona de manera particular", pero "tomaré nota de lo que tenga para decir", completó el jefe departamental quien le pidió a los vecinos hacer la denuncia correspondiente y dejar actuar a la Policía.