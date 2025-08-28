La travesía que une al río Paraná con los nadadores más valientes

La competencia de aguas frías será el sábado a partir de las 12, desde Puerto Barrancas hasta el Balneario Municipal. Una verdadera travesía.

Se presentó en la jornada de este martes una competencia de aguas abiertas para amateur y competitiva. La misma se desarrolló en el bar del Balneario Municipal con la presencia de organizadores y autoridades. La actividad será mañana desde el mediodía en aguas del río.

La travesía denominada del Paraná, que destaca por sus impresionantes paisajes y las icónicas barrancas de la ciudad, pondrá a prueba la resistencia y determinación de los participantes en dos modalidades: Competitiva: 7.5 kilómetros con largada desde Puerto Barrancas. Participativa: 2.5 kilómetros con largada desde el Balneario Thompson.

Ambas modalidades culminarán en el Balneario Municipal, donde cada nadador recibirá la atención e hidratación necesaria.

“Estamos muy contentos de una nueva oportunidad que va a vincular el deporte, el turismo y nuestro río Paraná. Es una competencia específica para nadadores que les gusta nadar en el agua fría”, destacó el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli.

Dante Cejas, organizador, dijo: “Estamos muy contentos por el acompañamiento de sponsors del sector privado, para que esto se pueda llevar a cabo. Habrá nadadores de la ciudad, de todo el país y también gente del Uruguay”, señaló.

Lucas García, coordinador de Defensa Civil de la Municipalidad, señaló: “Vamos a acompañar a las personas que van a estar en el agua y monitorear permanentemente la meteorología y la seguridad”.

Finalmente, Guillermo Barzola, guardavidas, detalló: “Se hizo un protocolo de seguridad. Para los 100 nadadores vamos a tener alrededor de 11 guardavidas, 6 lanchas rápidas, un barco sanitario en el medio del río donde va a haber un médico a bordo con DEA y todos los elementos de seguridad”.

“Además, se sumaron para acompañar lo que llamamos primer respondiente, pertenecientes a Amigos del Río, Olona y Paraná Rowing Club, los cuales recibieron una capacitación”, agregó.

Cabe aclarar que la largada estaba prevista para las 14 hs; pero por cuestiones meteorológicas y una alerta vigente se decidió en conjunto con Prefectura y Defensa Civil adelantar dos horas el horario de inicio. Se esperan lluvias el fin de semana, pero desde la organización esperan que se pueda desarrollar con absoluta normalidad.

El programa de la travesía

El cronograma de la competencia será desde las 8.30 hasta 10.30, acreditación de participantes, entrega de chips, pintado de números. A las 10.30, Charla Técnica. A las 11, traslado en colectivo de nadadores 7,5 km a lugar de largada; a las 11.30, traslado en colectivo de nadadores 2,5 km a lugar de Largada; a las 12, largada Prueba 7,5 km en Puerto Barrancas. Orden: primero nadadores con traje, luego nadadores sin traje; a las 12.30, largada Prueba 2,5 km en Balneario Thompson. Orden: Primero nadadores con traje, luego nadadores sin traje; a las 14, entrega de premios en el Balneario Municipal de Paraná. Sorteo de Obsequios auspiciantes.

Esta travesía no solo representa un desafío físico para quienes participan, sino también una forma de reconectar con el río, la ciudad y la comunidad. Año tras año, más personas se suman a esta propuesta que realza el valor del deporte en espacios naturales.

Con el acompañamiento de las autoridades, el compromiso de los organizadores y la pasión de los nadadores, todo está listo para que la ciudad viva una nueva jornada inolvidable a orillas del Paraná.

Desafío para pocos

La travesía no es solo un evento deportivo: es un homenaje al río, al cuerpo y al espíritu. Nadar en aguas frías no es para cualquiera. Requiere entrenamiento, conciencia y respeto. Pero también ofrece una experiencia única de libertad, superación y conexión con la naturaleza.

De esta manera, este fin de semana se realizará una nueva edición de la competencia de aguas abiertas en Paraná. Con temperaturas bajas y paisajes imponentes, la travesía se convierte en una experiencia extrema para los amantes del nado en aguas frías.

Nadar en aguas abiertas ya es un desafío. Hacerlo en aguas frías, como las del río Paraná en invierno, lleva esa experiencia a otro nivel. Este sábado, más de 100 nadadores de todo el país y del exterior se sumergirán en una nueva edición de la Travesía de Aguas Abiertas de Paraná, un evento que une deporte, naturaleza y resiliencia.

Todo listo para una nueva competencia, pero esta vez en invierno con una cifra récord de participantes que desafiaran al río Paraná en pleno invierno. Esperan que buen tiempo acompañe a pesar de un pronóstico no favorable por estas horas en la región.