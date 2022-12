Paraná: robó $250.000 en una carnicería y quedó registrado

El comercio está ubicado en calle Villaguay, entre las calles Alsina y Cura Álvarez, de Paraná y según el dueño del local la zona se ha vuelto insegura.

Castelucci relató a La Mañana de UNO (88.7) que este es el segundo robo que sufre este año. "Venímos medio golpeado con los robos, porque en el mes de septiembre me robaron en mi casa en San Benito. Ese fue peor todavía porque me rompieron todo en mi casa y me llevaron un millón de pesos en efectivo, más televisores y equipo de música".

Castelucci relató que los ladrones entraron el domingo a las 2 tras barretear la puerta del frente. "Fueron directamente a la caja donde tenía guardada la plata de toda la semana de trabajo. Tengo cámaras de seguridad y esta todo filmado. Ya entregué el material a la Policía. Ahora necesito que alguien haga algo con esto porque uno pierde las ganas de trabajar".

“Parecía como si este hombre sabía donde tenía guardada la plata, porque abrió la puerta del local y fue directo a buscar la cajita con toda la recaudación de la semana, luego se va como si nada, cierra la puerta y salen disimuladamente”, detalló.

“Los sujetos no revolvieron nada, ni intentaron llevarse otra cosa, entonces es como mínimo llamativo”, precisó Castelucci y sostuvo que “se nota que solo buscan la plata”.

El comerciante dijo que tiene sus sospechas, pero no va a culpar a nadie. “Donde tenía los billetes era una caja de pesca, ni quiera aparentaba ser una caja registradora”, detalló el damnificado al asegurar que “es alguien que conoce los movimientos de lugar”.

En este sentido, agregó que tras el hecho realizó la denuncia en la Comisaría Segunda de Paraná y aún no tuvo novedades al respecto.

“Es una lástima, porque ahora no sé cómo voy a comprar carne para poder vender está semana, al dinero ya lo doy por perdido porque esas cosas ya no vuelven, pero quiero que se encuentren a los responsables”, sentenció.

Castelucci destacó: “Es una zona tranquila, hace nueve años que tengo el local y es la primera vez que me pasa, si no hubiera sido por los vecinos que me llamaron, no me enteraba hasta la mañana siguiente”.

La víctima precisó que los vecinos de la zona están preocupados y todos están mirando las cámaras para ver si aparecen datos. "Espero que la justicia nos dé una respuesta", y añadió complemente angustiado: "Esta semana no tengo ni siquiera para pagar lo que necesito para trabajar".