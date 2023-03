Paraná: llorando y a los gritos un niño pidió ayuda a la policía

En comunicación con la fiscalía de Género, dispuso la detención y su traslado hacia Alcaldía de Tribunales por el delito de Lesiones en contexto de Violencia de Género.

Recrudece el robo de motos en Paraná: tres en un día

Solo de los hechos que trascienden públicamente, se pudo contar el robo de al menos tres motos en Paraná en el margen de un día. Desde hace unos meses se trata de un delito que viene creciendo en la capital provincial. En principio, no se observa que haya bandas organizadas, pero evidentemente hay un circuito que une el robo con el desguace y la reventa de los vehículos.

Uno de los hechos fue un asalto a mano armada a un repartidor en calle Ramos, a quien le sustrajeron una Honda Wave de 110 cc. En el barrio 170 viviendas, delincuentes se llevaron una Skua de 150 cc. luego de forzar la reja de una vivienda. Y en la entrada de una casa de la zona de calles Mihura y Tibiletti un ladrón se apoderó de una Corven Energy de 110 cc.

Respecto al primero de los casos mencionados, la víctima relató a canal Once: “Estaba laburando como repartidor de comidas y entregaba un pedido en calle Esteban Ramos, cuando vienen dos masculinos en una moto, de 110cc., me frenan de golpe, me sustraen la moto y me apuntan con un arma de fuego”. Y agregó: “Me sacaron la riñonera, donde tenía mis documentos y la plata”. Ni bien le sacan sus pertenencias, fue el peor momento: “Cuando me apuntan con el arma de fuego, me dicen ‘andate porque te vamos a matar’ y justo había una vecina que me ayudó a llamar al 911”.

En tanto, sobre lo sucedido en inmediaciones de calles Miguel David y Artigas donde se encuentra el barrio 170 viviendas, se precisó que en una de las propiedades, cuando la familia estaba durmiendo, un ladrón entró y se llevó la moto. “Rompieron la reja, no se escuchó nada y se la llevaron. Acá hay cámaras en el barrio, pero no pudimos dar con las personas que nos puedan facilitar las imágenes”, manifestó la dueña a Elonce. Incluso contó que “hasta la cerradura se llevaron y no sé para que la van a usar”. El contacto para aportar información es el celular número 3434521594.