Paraná: ingresaron por el ventiluz del baño y desvalijaron un centro de salud

desvalijaron centro de salud San Martín paraná 2.jpg Ocurrió en calle Ameghino de Paraná. Faltan cuatro computadoras, televisor, medicamentos y elementos esenciales. Piden información útil a la población.

Sobre lo ocurrido habló con La Mañana de La Red (88.7 La Red Paraná): "Al principio no me di cuenta. Abrí como siempre la reja, la puerta principal, todo estaba normal. Luego empecé a ver algunas cosas revueltas y aún así no sospeché, pero al ingresar a mi área ya detecté que faltaba la computadora. Fue por el ventiluz del baño que se llevaron todo. Las puertas de los consultorios estaban forzadas. Se llevaron el ventilador y el televisor de la sala de espera, cuatro computadoras en total y mucha medicación que sacaron de la farmacia, además de una impresora. De un depósito se llevaron también varios elementos de uso cotidiano en el centro de salud. Es un trabajo bien pensado, organizado, lamentablemente es posible que quien lo haya hecho conozca el lugar. No fue cosa de minutos, y el centro de salud está rodeado de viviendas", mencionó la entrevistada.

El centro asistencial cerró sus puertas el miércoles a las 15 horas. El robo fue durante el fin de semana largo. Los trabajadores del lugar realizaron la denuncia en la comisaría 5°, efectivos policiales de la misma, del Sistema 911 y de Criminalística de la Policía de Entre Ríos se hicieron presentes en el lugar.

"Es una zona muy humilde, por lo tanto no hay cámaras de seguridad en la zona que puedan aportar información, es por eso que apelamos a los vecinos, si vieron algo que se acerquen hasta la comisaría o al centro de salud. Para nosotros y para la comunidad es un perjuicio muy grande, porque son cosas con las que trabajamos todos los días. En las computadoras tenemos los registros de cada uno de nuestros pacientes", dijo y agregó que seguramente con el correr de las horas se percatarán de otros objetos faltantes.

