Mujer mostró marcas de golpes de su expareja: "casi me mató"

La mujer agredida recordó uno de los episodios de violencia de género que vivió cuando aún eran pareja: “Ocho años atrás, corrí a la casa de sus padres que viven cerquita de mi casa, lo cual solo me dijeron que yo me la había buscado. Nunca me callé y traté de vivir como siempre lo había hecho: trabajando, cosa que ellos veían mal porque las mujeres se quedan en la casa. Esa vez me ayudó mí ex cuñada, quien llamó a la policía para que intervenga”, publica La Calle.

violencia de género1.jpg

violencia de género2.jpg Mujer mostró las marcas de los golpes de su expareja: "Casi me mató"

violencia de género4.jpg

La joven agredida fue más allá en su reclamo y no dudo en destacar que: “Esta justicia no hace nada y es muy lenta. Tengo mucha vergüenza de mostrarme así, pero mi expareja cuando dejó de golpearme este sábado, me advirtió que la próxima no la contaba. Debido a esto, siento mucho miedo de él y su familia. Por eso lo hago público. Se lo dijo en la cara a sus hijos también", sostuvo Farías.