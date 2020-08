Maslein respondió a críticas de la Justicia: "No ven la realidad de la calle"

El jefe de Policía Gustavo Maslein, tomó el guante y respondió a las críticas formuladas por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), como del Defensor General, Maximiliano Benítez, por considerar que hubo un aumento de la violencia policial. La respuesta de comisario general fue que muchos de los funcionarios del Poder Judicial "no conocen lo que pasa en las calles de la ciudad".

Aumentó la violencia policial, según el Defensor General

Maslein entendió que "hay un aumento de la violencia en la propia sociedad, en la comunidad donde lamentablemente todos la sufrimos. En la noche del miércoles un policía fue baleado en la Villa 351, el fin de semana anterior un funcionario fue asesinado en Concepción del Uruguay, y horas antes varios funcionarios fueron agredidos en Paraná, por lo que resultaron también lesionados".

"Situaciones como estas, en la cuál hay personas que agreden o atacan a personal policial se están registrando permanentemente en una cuestión muy vinculada con el aumento de la violencia en esta sociedad", entendió el jefe de la Policía de Entre Ríos.

En este marco, indicó: "Desde hace un tiempo venimos observando un aumento de la violencia y las intervenciones policiales en distintas zonas y barrios de Paraná, como de otras ciudades de la provincia. Más que nada se ve claramente la belicosidad de muchas personas que se dedican a delinquir, sin valores, sin trabajo, muchos de ellos adictos al alcohol o a estupefacientes, que son los que enfrentan a la Policía y generan situaciones de violencia de modo regular".

En un enfrentamiento en la Villa 351 balearon a un policía

Sobre las críticas emitidas por la Sala Penal del STJ, como del Defensor General, indicó Maslein: "Me enteré por los medios de los comunicados y dichos, de los vocales y el señor Defensor, de una aparente escalada de denuncias por abusos de autoridad de parte del personal policial en los procedimientos. Como también a la aparente existencia de estas cuestiones a los controles que realizamos por la pandemia".

"Esto no es así, esta gente no quiere ver la realidad que describía recién. Ha habido denuncias en las que ha escalado la violencia en la sociedad, nuestro personal es el primero que interviene como órgano del Estado, y al llegar no les tiran con flores. Siempre se los recibe de modo violento, por lo que se debe hacer uso de la fuerza racional, que se le faculta por ley", sostuvo Maslein a Radio La Voz.

"Es una pena que no se quiera ver la cantidad de policías que tenemos lesionados a diario, donde muchos sufrieron lesiones que los han dejado fuera del servicio por incapacidades, y otros incluso perdieron la vida", enfatizó el jefe policial, para marcar: "Me preocupa eso, que no se vea esta realidad, y no sé cuál es la razón la de no querer ver lo que está pasando en las calles".

Sobre la violencia en las calles, relató: "A diario tengo personal lesionado, móviles rotos que tenemos que reparar con recursos nuestros, con dinero del ciudadano que paga los impuestos; tenemos que ocuparlo para repararlos, restablecer personal que es lesionado".

Ante esto, señaló: "Nosotros nunca cubrimos, ni cubriremos a nadie, y si hay excesos o actos irregulares, somos los primeros en denunciarlos. Pero de allí a marcar que hay casos permanentes, generalizados, entendemos que no es así".

Dicho esto, reflexionó: "Estaría bueno que las personas que cuestionan, se acerquen un poquito más a la realidad; que vean cómo trabaja un policía en la calle; que conozcan cómo es la demanda que hay de trabajo; la violencia que hay en nuestra sociedad y con la que trabajamos día a día".

Por otra parte, explicó sobre las inspecciones anunciadas por las autoridades judiciales. "Es muy bueno que eso ocurra, que vayan a las comisarías, departamentales, Alcaidías. Las inspecciones las hicimos siempre y siempre se hicieron. Yo tengo casi 40 años en la Policía y siempre hemos tenido visitas de la justicia para ver el estado de las dependencias y ver cómo es la situación de los detenidos".

"Insisto, si hay denuncias por hechos de violencia, deben ser aislados, no generalizados.Tenemos que tener en cuenta que nuestra policía en los primeros seis meses de este año registró 5700 detenidos"

"Y al judicializarse esa detención, esa persona que delinque lo primero que le preguntan es cómo los trató la policía. Y muchas veces, mienten para tener una coartada ante el hecho que se le imputa por diferencias con el personal. Muchas veces, los delincuentes son más que reincidentes, buscan siempre la condicional, la domiciliaria, la tobillera, y en ese contexto tienen que marcar un problema con el policía", sostuvo finalmente.