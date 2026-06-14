San José: motociclista sufrió lesiones graves en un sinestro vial

Por motivos que se investigan la moto Honda CG Titán 150 colisionó con un utilitario Fiat Fiorino, en cercanías del acceso a Liebig, San José

Por motivos que se investigan la moto Honda CG Titán 150 colisionó con un utilitario Fiat Fiorino, en cercanías del acceso a Liebig, San José

Un joven motociclista de 21 años resultó con heridas graves en un siniestro vial ocurrido el sábado en la intersección de Ruta Provincial 130 y Calle 29 de Abril, en cercanías del acceso a Liebig.

Por motivos que se investigan la moto Honda CG Titán 150 CC en la que se traslabdaban dos jóvenes colisionó con un utilitario Fiat Fiorino, según datos aportados por personal de Comisaría.

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El motociclista iba acomañado por otro de 20, ambos afincados en la localidad de San José.

moto San José

A raíz del impacto, los ocupantes del rodado menor fueron trasladados para su atención médica. Tras ser examinados, se determinó que el conductor de la motocicleta sufrió fracturas de tibia y peroné en su pierna derecha, además de múltiples escoriaciones, lesiones de carácter grave. Por su parte, el acompañante presentó lesiones de carácter leve.

En el lugar trabajó personal policial de la División Policía Científica, quienes llevaron adelante las pericias correspondientes para establecer la mecánica del siniestro.