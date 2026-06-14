Uno Entre Rios | Policiales | San José

San José: motociclista sufrió lesiones graves en un sinestro vial

Por motivos que se investigan la moto Honda CG Titán 150 colisionó con un utilitario Fiat Fiorino, en cercanías del acceso a Liebig, San José

14 de junio 2026 · 08:24hs
Por motivos que se investigan la moto Honda CG Titán 150 colisionó con un utilitario Fiat Fiorino

Por motivos que se investigan la moto Honda CG Titán 150 colisionó con un utilitario Fiat Fiorino, en cercanías del acceso a Liebig, San José

Un joven motociclista de 21 años resultó con heridas graves en un siniestro vial ocurrido el sábado en la intersección de Ruta Provincial 130 y Calle 29 de Abril, en cercanías del acceso a Liebig.

Por motivos que se investigan la moto Honda CG Titán 150 CC en la que se traslabdaban dos jóvenes colisionó con un utilitario Fiat Fiorino, según datos aportados por personal de Comisaría.

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado en San José. La joven atacada sufrió un traumatismo de cráneo encefálico

San José: una pelea fuera de un boliche culminó con una mujer en terapia intensiva

Una mujer de Chajarí la tenia alojada en su vivienda luego de que la adolescente de 14 años de Concordia le relatara que estaba en situación de calle 

Chajarí: encontraron a la adolescente que era buscada en Concordia

El motociclista iba acomañado por otro de 20, ambos afincados en la localidad de San José.

moto San José

A raíz del impacto, los ocupantes del rodado menor fueron trasladados para su atención médica. Tras ser examinados, se determinó que el conductor de la motocicleta sufrió fracturas de tibia y peroné en su pierna derecha, además de múltiples escoriaciones, lesiones de carácter grave. Por su parte, el acompañante presentó lesiones de carácter leve.

En el lugar trabajó personal policial de la División Policía Científica, quienes llevaron adelante las pericias correspondientes para establecer la mecánica del siniestro.

San José Liebig Motociclista Siniestro vial
Noticias relacionadas
Prefectura Naval Argentina allanó la fábrica de jugos “El Carmen” en 2022 para proceder a la extracción de muestras de aguas residuales.

Ratifican fallo que benefició a empresario denunciado por presunta contaminación en Entre Ríos

La Policía detuvo al conductor que chocó a un menor y lo abandonó en Chajarí. La alcoholemia poitiva le dio 2,25 gramos de alcohol en sangre 

Chajarí: conductor ebrio chocó a un menor y se dio a la fuga

decomisan 250 kilos de carne vacuna en un operativo realizado en bovril

Decomisan 250 kilos de carne vacuna en un operativo realizado en Bovril

El cuerpo de un hombre que ra intensamente buscado en Paraná fue localizado en el interior de un vehículo en calle Saraví, en Paraná.

Paraná: encuentran sin vida a un hombre que era buscado

Ver comentarios

Lo último

Víctor Bejar: Es la crisis más grave en 60 años de comercio

Víctor Bejar: "Es la crisis más grave en 60 años de comercio"

Ileana Fernández y las claves y posibilidades del entrenamiento invisible

Ileana Fernández y las claves y posibilidades del entrenamiento invisible

El maltrato en la vejez, una realidad que suele permanecer oculta

El maltrato en la vejez, una realidad que suele permanecer oculta

Ultimo Momento
Víctor Bejar: Es la crisis más grave en 60 años de comercio

Víctor Bejar: "Es la crisis más grave en 60 años de comercio"

Ileana Fernández y las claves y posibilidades del entrenamiento invisible

Ileana Fernández y las claves y posibilidades del entrenamiento invisible

El maltrato en la vejez, una realidad que suele permanecer oculta

El maltrato en la vejez, una realidad que suele permanecer oculta

Paraná: harán Jornada de Eficiencia Energérica

Paraná: harán Jornada de Eficiencia Energérica

Chajarí: encontraron a la adolescente que era buscada en Concordia

Chajarí: encontraron a la adolescente que era buscada en Concordia

Policiales
Chajarí: encontraron a la adolescente que era buscada en Concordia

Chajarí: encontraron a la adolescente que era buscada en Concordia

Ratifican fallo que benefició a empresario denunciado por presunta contaminación en Entre Ríos

Ratifican fallo que benefició a empresario denunciado por presunta contaminación en Entre Ríos

Chajarí: conductor ebrio chocó a un menor y se dio a la fuga

Chajarí: conductor ebrio chocó a un menor y se dio a la fuga

San José: motociclista sufrió lesiones graves en un sinestro vial

San José: motociclista sufrió lesiones graves en un sinestro vial

Decomisan 250 kilos de carne vacuna en un operativo realizado en Bovril

Decomisan 250 kilos de carne vacuna en un operativo realizado en Bovril

Ovación
Estudiantes sigue firme en lo más alto y Rowing empató como local

Estudiantes sigue firme en lo más alto y Rowing empató como local

Franco Colapinto partirá 13° en el GP de Barcelona y apunta a la zona de puntos

Franco Colapinto partirá 13° en el GP de Barcelona y apunta a la zona de puntos

El Torneo Dos Orillas de Damas se pone al día

El Torneo Dos Orillas de Damas se pone al día

Capibaras XV no pudo con Pampas y se despidió del certamen

Capibaras XV no pudo con Pampas y se despidió del certamen

Capibá recibe la tercera edición del Torneo Slow Pitch Vivi Chianea

Capibá recibe la tercera edición del Torneo Slow Pitch Vivi Chianea

La provincia
Víctor Bejar: Es la crisis más grave en 60 años de comercio

Víctor Bejar: "Es la crisis más grave en 60 años de comercio"

Ileana Fernández y las claves y posibilidades del entrenamiento invisible

Ileana Fernández y las claves y posibilidades del entrenamiento invisible

El maltrato en la vejez, una realidad que suele permanecer oculta

El maltrato en la vejez, una realidad que suele permanecer oculta

Paraná: harán Jornada de Eficiencia Energérica

Paraná: harán Jornada de Eficiencia Energérica

SMN: inicia una semana nubosa y de bajas temperaturas

SMN: inicia una semana nubosa y de bajas temperaturas

Dejanos tu comentario