"Marcelo Cabeza era una persona correcta, no andaba por izquierda""

El director de Investigaciones de la policía de Entre Ríos, Fabio Jurajuria habló con La Radio de UNO por 97.1 La Red Paraná explicó que la investigación avanza con imágenes de cámaras de la ciudad y de vecinos que colaboran con la policía. Se busca reconstruir, el recorrido que hizo el hombre, tras retirarse de su casa en el Reanult Clío. De esta manera, se avanza en la reconstrucción de las últimas horas de la persona hallada incinerada dentro de un auto quemado.

Jurajuria.mp3

cabeza.jpg "Hablamos con su entorno y Marcelo Cabeza llevaba una vida normal"

"Las causas de las muertes no están dilucidadas aún, mañana recién tendremos los resultados. Mientras tanto nosotros seguimos líneas de investigación. Cabeza salió a las 20 horas de la casa de su hermana y de ahí no sabemos que sucedió. Era una persona correcta, no andaba por izquierda. Nos entrevistamos con sus compañeros de trabajo, vecinos, amigos y familiares y en apariencia no tenía problemas con nadie. Vivía junto a su madre y su hermana y llevaba una vida tranquila", indicó el entrevistado.

Escuchá la entrevista completa >>>>

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Red Paraná (@laredparana)

Confirman que las manos halladas en el Volcadero eran de Silvio Marcelo Cabeza

La fiscal auxiliar de Paraná, Melisa Saint Paul en la noche de este martes se refirió al el resultado de la autopsia realizada al cuerpo hallado calcinado en el interior de un vehículo quemado esta madrugada, en calle Virrey Vertiz, entre Los Yaros y Los Jacarandáes, barrio Anacleto Medina Sur y jurisdicción de Comisaría 9° de Paraná. Confirmó la identidad de la víctima. Se trata de Silvio Marcelo Cabeza, de 49 años y se está frente a un homicidio, como ya se había informado durante el día de manera extraoficial. Por otra parte, hizo saber que las manos encontradas en la zona del Volcadero de Paraná, de acuerdo a las huellas dactilares, pertenecen a Cabeza.

Saint Paul, dijo que el resultado final de la autopsia se conocerá el próximo jueves.

Sobre la investigación de los hechos afirmó que se trabaja intensamente en forma conjunta con la División Homicidios y de Criminalística de la Policía de Entre Ríos, para esclarecer el homicidio.