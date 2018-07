Magistrado desautorizó al juez federal y pide prohibir el uso de glifosato

De acuerdo al fallo de más de veinte páginas, que ya fue notificado a los abogados de la Municipalidad y al propio Juez Seró, en caso de que éste insista en continuar interviniendo en la causa, la cuestión pasará a manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.





Según publicó la página oficial de la Municipalidad, al tomar conocimiento del fallo del juez Ferreyra, el vice Intendente Jorge Maradey expresó que "esta sentencia es una buena noticia para nuestra comunidad, y un acto de justicia. Gualeguaychú no va a resignar sus derechos, ni abandonar el sendero elegido, por la vida, la salud y el ambiente".





Según Maradey, la sentencia es clara al instar al juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró a que "se inhiba de seguir actuando en los autos mencionados", poniendo así límites al entender que el mencionado Juez Federal no tiene competencia en asuntos que deben resolverse en el ámbito local.





Por su parte, el Secretario de Desarrollo Social y Salud, Martín Roberto Piaggio dijo que "el sentido y legitimidad de la prohibición del glifosato es indiscutible. Los gobiernos locales, por mayor cercanía con la comunidad y mayor conocimiento de las problemáticas emergentes pueden y deben actuar y legislar en materia ambiental, a favor de los intereses colectivos".





Asimismo Piaggio afirmó que "el glifosato enferma y mata. Y el pueblo de Gualeguaychú está dando un mensaje claro: no renunciaremos por nada al bienestar de nuestros hijos, no negociaremos por ningún interés privado el futuro de la comunidad, no aplazaremos un minuto realizar el mandato que nos dicta la razón, la conciencia".





Radio Máxima recordó que el 10 de julio último el Juez Federal Seró dio lugar a una medida cautelar en favor de los empresarios que comercializan glifosato en la ciudad, quienes reclaman la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal que prohíbe este agrotóxico en todo el ejido.