Los acusados de matar a Domínguez dicen que fue un enfrentamiento entre bandas

Embed

Con la detención de los acusados, se conoce la otra campana: que se trató de un enfrentamiento entre bandas, la de Domínguez y la de Martínez. Nadie niega los sucesos que comenzaron en la noche del sábado, con un supuesto reclamo por un robo de parte del fallecido hacia los agresores, que siguió con el incendio de la casa que Domínguez alquilaba a una familia en la madrugada del domingo. Lo que sí relatan los allegados a los imputados es que Domínguez había ido armado a la casa de Martínez y sus allegados, que se paró en frente con una pistola en la mano y los arengaba a salir, mientras otros tres hombres esperaban más arriba también armados.

Aparentemente, el coordinador general de Saneamiento de la Municipalidad de Paraná subestimó la situación y no se esperaba que sus rivales salieran a enfrentarlo. Se inició, según esta versión, un tiroteo entre las dos bandas con decenas de balazos que impactaron en los frentes de viviendas y en los árboles, mientras había familias con chicos afuera a la siesta del domingo.

homicidio humito dominguez 2.jpg

En la mañana de hoy serán imputados e indagados los tres detenidos por el fiscal Santiago Brugo y luego se evaluará la medida cautelar a imponerles, que seguramente sería la prisión preventiva en la Unidad Penal por un plazo determinado. Martínez y Canavides son asistidos por el defensor Claudio Berón, mientras que Beber es representado por el defensor Alberto Salvatelli.

En principio, le imputarían el delito de Homicidio simple, mientras que la defensa probablemente planteará una estrategia para lograr una acusación por Homicidio en riña, que tiene una pena menor.

Mientras tanto, la situación en el barrio Humito es de una tensa calma. Si bien los allegados a los detenidos se fueron del barrio, algunos creen que habrá venganza y que le saquearán e incendiarán sus viviendas, como ha ocurrido en otros casos en Paraná donde al homicidio de una persona le sigue el destierro de la familia del acusado. Por ello, se aguardaban medidas de seguridad para que la situación no empeore en la zona noroeste de la ciudad, ubicad a pocas cuadras del Centro Cívico.

Martínez, alias el Tarta, tiene una causa por narcomenudeo, en razón de una investigación de la Delegación Paraná de la Policía Federal, que allanó su vivienda y otras del barrio Humito el año pasado. No obstante, parece que no llegaría a una condena porque las bochitas de cocaína que secuestraron no estaban en su vivienda, sino en una casilla de madera que funcionaba con la pantalla de acopio y venta de cartón.

Se trataba de un galpón donde, a la llegada de los policías, quienes estaban adentro intentaron descartar los envoltorios con droga a través de un agujero hecho en una pared de madera. Por ese hueco, aparentemente, se realizaban los pasamanos de droga por dinero con los eventuales clientes del kiosco de narcomenudeo.