Las últimas palabras de Lescano y Cristo antes del veredicto

Este miércoles, durante más de siete horas, se desarrollaron los alegatos en el juicio por muerte y torturas de la niña Nahiara Cristo, que finalizó con los pedidos de prisión perpetua por parte de la Fiscalía para los imputados como coautores: Miguel Ángel Cristo, el padre de la pequeña, y su pareja Yanina Lescano. Las defensas, en tanto, pidió la absolución de ambos.

El caso que conmovió a la opinión pública paranaense cuando el año pasado se conoció la cruel muerte de la niña, se encamina a su fin. El adelanto de sentencia se dará a conocer el jueves 14 de mayo a las 8.

Los imputados participaron de la audiencia a través del sistema de videoconferencia: Cristo lo hizo desde el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad (al lado de la cárcel), en tanto que Lescano estuvo en la vivienda donde cumple prisión domiciliaria.

Al finalizar la extensa jornada, el Tribunal le dio la oportunidad a los acusados de pronunciar sus últimas palabras. Quien hizo uso de ese derecho fue Lescano.

"Si algo tengo derecho a decir y a pedir es que sea una decisión justa, porque acá mis hijos hace un año que vienen esperando por alguien, que todavía no han tenido a nadie, porque a la única persona que tenían era yo. Como yo las únicas personas que tenía eran mis hijos", dijo la mujer, con voz quebrada.

Y continuó: "No había mamá, no había papá, no había hermanos, no había una familia como la que tenía el señor en el momento, como para poder salir a pedir lo que tanto me dicen que tenía que haber pedido, que es ayuda. Espero que sea una decisión justa, por mis hijos también".

Cristo, por su parte, se limitó a decir: "Que se haga justicia por mi hija, nada más".