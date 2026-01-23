Uno Entre Rios | Policiales | camioneta

Las Tunas: una camioneta y un auto chocaron en la Ruta 18 y hay menores hospitalizados

Un choque entre una camioneta y un auto en Ruta 18, frente a la YPF de Las Tunas, dejó un adolescente y dos niños hospitalizados.

23 de enero 2026 · 09:21hs
Un choque entre una camioneta y un auto en Ruta 18

Un choque entre una camioneta y un auto en Ruta 18, frente a la YPF de Las Tunas, dejó personas heridas.

Este viernes, alrededor de las 7:15 de la mañana, se registró un accidente de tránsito en la Ruta 18, frente a la estación de servicio YPF de Las Tunas, departamento Paraná. Por causas que se investigan, colisionaron una camioneta y un automóvil. Por la violenta colisión, un adolescente y dos niños fueron internados en el Hospital San Roque.

Según información extraoficial, una Ford EcoSport intentó ingresar a la estación de servicio cuando fue impactada en uno de sus laterales por un Mercedes que circulaba desde Villaguay.

Una camioneta Ford F100  y un camión F 1.722 colisionaron en la ruta 32, en el ingreso a Viale

Ruta 32: choque en el ingreso a Viale

Detuvieron en Concordia a un cuatrero armado con seis medias reses de terneros durante un operativo policial en flagrancia.

Detuvieron a un cuatrero con seis medias reses y un arma de fuego en Concordia

Choque Las Tunas

LEER MÁS: Paraná: un auto volcó al evitar impactar contra otro

Como consecuencia del siniestro, hubo personas lesionadas, quienes fueron trasladadas al hospital Dr. Castilla Mira de Viale para su atención médica.

Menores hospitalizados

Según se informó, tres menores fueron hospitalizados en el San Roque de Paraná: un adolescente de 14 años, que fue retirada inconsciente del auto, un niño de 10 y su hermanda de 11. Los menores viajaban junto a su padre en la Ford Eco Sport. Son oriundos de Lucas Norte, departamento Villaguay.

En tanto, la camioneta era conducida por un joven de 34 años, oriundo de San Salvador. Lo acompañaba su madre de 66 años.

camioneta Auto Ruta 18
Noticias relacionadas
A la izquierda, el detenido en avenida Churruarín; y a la derecha el detenido por intento de robo.

Dos detenidos en Paraná tras episodios de violencia y un intento de robo

En calle Estrada de Paraná, un auto Volkswagen Bora protagonizó un grave accidente.

Paraná: un auto volcó al evitar impactar contra otro

Rescataron 11 perros y un conejo hacinados en cautiverio que tendrían destino de comercialización. El maltrato animal ocurrió en Concordia

Concordia: rescataron 11 perros y un conejo que estaban a la venta

La Policía de Concordia detuvo a José María “Chelo” Lima por violar medidas judiciales y amenazar al intendente, funcionarios y vecinos. 

Detienen al "Chelo" Lima en Concordia por violar medidas judiciales y amenazas

Ver comentarios

Lo último

Entrerriano excombatiente de Malvinas llegó al Aconcagua

Entrerriano excombatiente de Malvinas llegó al Aconcagua

Aumentaron a $20 millones la recompensa por datos sobre Loan Peña

Aumentaron a $20 millones la recompensa por datos sobre Loan Peña

Estados Unidos se retiró de OMS y dejó deuda millonaria

Estados Unidos se retiró de OMS y dejó deuda millonaria

Ultimo Momento
Entrerriano excombatiente de Malvinas llegó al Aconcagua

Entrerriano excombatiente de Malvinas llegó al Aconcagua

Aumentaron a $20 millones la recompensa por datos sobre Loan Peña

Aumentaron a $20 millones la recompensa por datos sobre Loan Peña

Estados Unidos se retiró de OMS y dejó deuda millonaria

Estados Unidos se retiró de OMS y dejó deuda millonaria

Granja tres Arroyos: Si no cumplen volveremos a la lucha

Granja tres Arroyos: "Si no cumplen volveremos a la lucha"

Alpine presentó el A526 que pilotará Franco Colapinto

Alpine presentó el A526 que pilotará Franco Colapinto

Policiales
Detuvieron a un cuatrero con seis medias reses y un arma de fuego en Concordia

Detuvieron a un cuatrero con seis medias reses y un arma de fuego en Concordia

Las Tunas: una camioneta y un auto chocaron en la Ruta 18 y hay menores hospitalizados

Las Tunas: una camioneta y un auto chocaron en la Ruta 18 y hay menores hospitalizados

Dos detenidos en Paraná tras episodios de violencia y un intento de robo

Dos detenidos en Paraná tras episodios de violencia y un intento de robo

Paraná: un auto volcó al evitar impactar contra otro

Paraná: un auto volcó al evitar impactar contra otro

Concordia: rescataron 11 perros y un conejo que estaban a la venta

Concordia: rescataron 11 perros y un conejo que estaban a la venta

Ovación
De Paracao a River: el salto grande de Camila Pérez

De Paracao a River: el salto grande de Camila Pérez

Con un expulsado por lado, Banfield y Huracán iniciaron con un empate el Torneo Apertura

Con un expulsado por lado, Banfield y Huracán iniciaron con un empate el Torneo Apertura

La delegación argentina para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

La delegación argentina para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Aldosivi y Defensa y Justicia inauguraron el Torneo Apertura con un empate

Aldosivi y Defensa y Justicia inauguraron el Torneo Apertura con un empate

El Thompson estrena torneo inédito de básquet 3x3

El Thompson estrena torneo inédito de básquet 3x3

La provincia
Entrerriano excombatiente de Malvinas llegó al Aconcagua

Entrerriano excombatiente de Malvinas llegó al Aconcagua

Granja tres Arroyos: Si no cumplen volveremos a la lucha

Granja tres Arroyos: "Si no cumplen volveremos a la lucha"

Entre Ríos promulgó la Ley de Gestión Ambiental

Entre Ríos promulgó la Ley de Gestión Ambiental

AURA abre sus puertas a una feria de ilustración entrerriana

AURA abre sus puertas a una feria de ilustración entrerriana

Entre Ríos promulgó la adhesión a la Ley Olimpia

Entre Ríos promulgó la adhesión a la Ley Olimpia

Dejanos tu comentario