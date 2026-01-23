Este viernes, alrededor de las 7:15 de la mañana, se registró un accidente de tránsito en la Ruta 18, frente a la estación de servicio YPF de Las Tunas, departamento Paraná. Por causas que se investigan, colisionaron una camioneta y un automóvil. Por la violenta colisión, un adolescente y dos niños fueron internados en el Hospital San Roque.
Las Tunas: una camioneta y un auto chocaron en la Ruta 18 y hay menores hospitalizados
Un choque entre una camioneta y un auto en Ruta 18, frente a la YPF de Las Tunas, dejó un adolescente y dos niños hospitalizados.
Según información extraoficial, una Ford EcoSport intentó ingresar a la estación de servicio cuando fue impactada en uno de sus laterales por un Mercedes que circulaba desde Villaguay.
Como consecuencia del siniestro, hubo personas lesionadas, quienes fueron trasladadas al hospital Dr. Castilla Mira de Viale para su atención médica.
Menores hospitalizados
Según se informó, tres menores fueron hospitalizados en el San Roque de Paraná: un adolescente de 14 años, que fue retirada inconsciente del auto, un niño de 10 y su hermanda de 11. Los menores viajaban junto a su padre en la Ford Eco Sport. Son oriundos de Lucas Norte, departamento Villaguay.
En tanto, la camioneta era conducida por un joven de 34 años, oriundo de San Salvador. Lo acompañaba su madre de 66 años.