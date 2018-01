Las querellas reclamarán la perpetua para Nahir Galarza

En las últimas horas los padres de Fernando Pastorizzo decidieron convocar a dos abogados para que los represente en la querella y de esa manera apuntalar la investigación por el crimen que conmocionó a Gualeguaychú.





Mañana en horas de la mañana, Sebastián Arrechea representando a Gustavo Pastorizzo (padre de la víctima), como Rubén Virué asistiendo a la madre del muchacho asesinado, Silvia Mantegazza, se presentarán en los tribunales de Gualeguaychú para constituirse como querellantes.





Se entiende que los padres tomaron la decisión, no por un disconformismo con el fiscal que lleva la causa Sergio Rondoni Caffa, sino para apoyar la investigación, y por sobre todo para ponerle un límite a las intenciones de la defensa de Nahir Galarza, que por estas horas "controló" mediáticamente la causa con explosivas declaraciones periodísticas.





Víctor Rebosio al hablar con los medios locales, provinciales y nacionales logró el primer objetivo que era poner en tela de juicio algunos puntos de la causa que eran de interés para la estrategia defensiva de la joven imputada por el doble homicidio calificado.





Es más, el fiscal Rondoni Caffa desde ayer tuvo que salir a aclarar varios de los comentarios dados por el abogado que asiste a la detenida.





Penas máximas

UNO consultó a los dos abogados que en las próximas horas se constituirán oficialmente como querellantes particulares, representando por separado a la madre y padre de la víctima.





Sebastián Arrechea, letrado de Concepción del Uruguay con una dilatada trayectoria como abogado, explicó: "Aún no tenemos toda la información, ya que no estamos legalmente constituidos, y si bien la gran mayoría de los casos en los cuáles intervine como defensor, en esta oportunidad el padre de Fernando me convocó para asistirlo legalmente".





"Mañana realizaremos los trámites administrativos en Gualeguaychú y luego, seguramente, acompañaremos en un todo el trabajo del fiscal, como la postura acusatoria", adelantó el letrado para explicar: "Lo que me interesa por sobre manera es mantener la calificación legal y los agravantes, para de esa manera sostener la pena máxima".





Arrechea se anticipó a marcar: "Vamos a enfrentar a la estrategia de la defensa que intenta por todos los medios atenuar la posible pena máxima. Ellos están buscando que esto se convierta en un homicidio simple y de esa manera discutir una condena que parte de los ocho años".





"Para el abogado de la defensa sería un golazo que se le quiten los agravantes y es por ello que en su estrategia despliega toda esa serie de hipótesis, que no comparto, pero que las respeto", aclaró e querellante.





El debate final previo al juicio será más bien técnico, si entran a tallar las circunstancias extraordinarias de atenuación de la condena, para lo cual Rebosio intenta imponer la posibilidad de una legítima defensa o bien una emoción violenta. "El defensor sabe muy bien que si todo marcha como hasta ahora, la joven tiene que ser condenada a perpetua, de allí que se lo vea muy activo con sus ideas e hipótesis".





Grotesca y apresurada





En cuanto a la postura de la defensa de Galarza, que alertó que no sería la autora del hecho, sencillamente porque el resultado de dermotest dio negativo, consideró Arrechea "una afirmación bastante grotesca y apresurada, porque todos sabemos cómo se pueden eliminar los rastros de pólvora de las manos".





"Por lo pronto, tengo los dichos del padre de la víctima que me dijo había una relación de novios muy turbulenta, con idas y venidas y dónde Fernando era víctima de la violencia permanente de Nahir", referenció el abogado de Concepción del Uruguay.





En cuánto a la prisión preventiva, adelantó: "Si se extiende la investigación, vamos a reclamar con el fiscal el mantenimiento de la prisión preventiva en la comisaría del Menor y la Mujer. Sabemos que es un lugar adecuado, lo que sí vamos a rechazar de plano es el posible pedido de la prisión domiciliaria con el uso de tobillera electrónicas, porque entendemos que en esas condiciones se podría afectar la propia causa".





Por último Arrechea sintetizó su idea inicial en la investigación, una vez que se formalice su incorporación: "Vamos a mantener los dichos del padre, que Fernando fue víctima de todo esto, fue la persona asesinada y que no hay atenuante que valga a la actitud de la joven Galarza".





"No debatir la causa por los medios"





El restante abogado que fue convocado para trabajar en la causa por el crimen de Fernando Pastorizzo, es Rubén Virué. El exsecretario de Justicia de Entre Ríos, y exfuncionario del gobierno nacional de Néstor Kirchner, quien confirmó a UNO que está analizando el ofrecimiento realizado por la madre de la víctima. "Me reuní con la señora y luego hice un pedido de copias del expediente para conocer en profundidad la causa y luego sí constituirme como querellante".





"Lo que le dije a la madre sobre el hecho, es que debemos trabajar en buscar la verdad, para lo cual si se confirma lo que se conoce hasta el momento, obviamente pediremos la pena máxima para la muchacha que se encuentra detenida", enfatizó el exfuncionario provincial.







Al igual que Arrechea, Virué tiene la postura de consolidar los agravantes en la causa. "Tendremos que ahondar en el vínculo preexistente entre la chica detenida y Fernando. Eso será importante probar la relación en el tiempo por parte de los dos".", mencionó Virué; y agregó: "Vamos a ver cuáles son los elementos que se pueden agregar en orden a esa idea. Probar la relación, porque hay varios elementos que verifican esa relación en el tiempo".







Admitió el abogado afincado en Larroque que la causa está bastante avanzada, como medidas y pruebas en trámite. "Entiendo que la investigación avanzará bastante rápido porque hay una persona confesa del hecho, por lo que la discusión estará centrada por la existencia o no de la calificación", comentó para admitir que lo "sorprendió" la postura de la defensa de poner en dudas algunos temas y pericias. "No le encuentro explicación a algunas opiniones del abogado defensor, como dichos sobre la causa".





Ante esto, dijo: "Mi forma de trabajo es discutir la investigación en la propia causa, tomar los recaudos o medidas necesarias sobre el expediente, y no me gusta y me parece correcto por el hecho en sí, que se debaten las opiniones en los medios".





"Solicito que seamos respetuoso de la víctima, de su familia y hasta la familia de la chica detenida, no se puede exacerbar un homicidio calificado, las partes tenemos que dirimir nuestros planteos en el juzgado y no con el periodismo".





Finalmente prefirió minimizar la estrategia defensiva de Rebosio. "Creo que todo lo que hace el abogado es para tratar de mejorar la imagen de la persona detenida".