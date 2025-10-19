Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Paraná: murió una joven tras recibir un disparo durante una fiesta

Fue en Bajada Grande de Paraná. La víctima fue alcanzada por una bala en una pelea en una reunión social. Hay un detenido y se secuestró un arma 9 milímetros

19 de octubre 2025 · 10:51hs
Murió una joven de 16 años tras recibir un disparo en la cabeza en una fiesta. Un grave hecho ocurrió en las primeras horas de este domingo en barrio Bajada Grande de Paraná.

Una adolescente de 16 años murió tras recibir un disparo en la cabeza mientras se desarrollaba una fiesta en una vivienda ubicada en la zona de calle Croacia. Según informaron fuentes policiales, se estaba desarrollando una fiesta en ese lugar y por circunstancias que se desconocen, por el momento, comenzó una pelea, unas personas que se retiraban efectuaron disparos e hirieron en la cabeza a una menor.

El jefe de la Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos, Carlos Schmunk explicó a radio La Voz: “Inmediatamente logramos identificar a las personas que se conducían en moto. Una logra ser detenida en el hospital San Martín. La otra persona fue lesionada por familiares, según lo que dicen, de la chica que falleció”.

La menor fue trasladada de urgencia por el servicio de emergencia 107 al hospital San Martín, donde ingresó en estado crítico. Desde la División Homicidios indicaron que la adolescente estuvo unas dos horas en dicha situación, hasta que se produjo el deceso, publicó El Once. A pesar de las maniobras de reanimación practicadas por los médicos, falleció a causa de la gravedad de la herida provocada por el disparo.

