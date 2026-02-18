Docentes entrerrianos adhieren al paro nacional contra la reforma laboral

Docentes de Entre Ríos, liderados por Agmer, pararán el jueves 19 en adhesión al paro nacional de las CTA para rechazar la reforma laboral.

Está presente en la marcha Clelia Lavini, quien fue secretaria general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) entre 1991 y 1994 y entre 1994 y 1997, pero también estuvo en la conducción de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), y es hoy un referente para muchos en las luchas docentes

Los docentes entrerrianos pararán el jueves 19 en el marco del paro nacional convocado por la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma. Así lo dio a conocer la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), gremio mayoritario docente en la provincia. La medida de fuerza es en rechazo a la reforma laboral que se discute en el Congreso.

En un comunicado, desde el sindicato, señalaron que "junto a CTERA adhiere al Paro Nacional convocado por la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma que ese día movilizarán al Congreso de la Nación. La jornada de lucha en todo el país se convoca en coincidencia con el tratamiento del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados, para expresar el rechazo de las y los trabajadores a una reforma que atenta contra los derechos históricamente conquistados y que profundiza el ajuste contra la educación pública".

Contra la reforma laboral

Asimismo, sostienen que "en la más amplia unidad, sectores sindicales, sociales, educativos, se expresarán en esta jornada de paro y lucha, contra la reforma laboral, en defensa de los derechos laborales y previsionales de las y los trabajadores".

"Por salarios dignos, paritarias libres y condiciones laborales justas. En defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Contra el ajuste, el desfinanciamiento educativo y la precarización laboral. Por el derecho social a la educación y el futuro de nuestras infancias y juventudes", finalizaron.