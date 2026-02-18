Uno Entre Rios | La Provincia | Docentes

Docentes entrerrianos adhieren al paro nacional contra la reforma laboral

Docentes de Entre Ríos, liderados por Agmer, pararán el jueves 19 en adhesión al paro nacional de las CTA para rechazar la reforma laboral.

18 de febrero 2026 · 09:21hs
Está presente en la marcha Clelia Lavini

Foto UNO/Gonzalo Nuñez

Está presente en la marcha Clelia Lavini, quien fue secretaria general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) entre 1991 y 1994 y entre 1994 y 1997, pero también estuvo en la conducción de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), y es hoy un referente para muchos en las luchas docentes

Los docentes entrerrianos pararán el jueves 19 en el marco del paro nacional convocado por la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma. Así lo dio a conocer la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), gremio mayoritario docente en la provincia. La medida de fuerza es en rechazo a la reforma laboral que se discute en el Congreso.

En un comunicado, desde el sindicato, señalaron que "junto a CTERA adhiere al Paro Nacional convocado por la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma que ese día movilizarán al Congreso de la Nación. La jornada de lucha en todo el país se convoca en coincidencia con el tratamiento del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados, para expresar el rechazo de las y los trabajadores a una reforma que atenta contra los derechos históricamente conquistados y que profundiza el ajuste contra la educación pública".

El 19 y 20 de febrero el CGE realizará los concursos docentes de ascenso con Sistema de Oposición para los tres niveles.

CGE: se realizarán los concursos docentes de ascenso con Sistema de Oposición

El Gobierno de Entre Ríos convocó a estatales y docentes para abrir la paritaria 2026.

El Gobierno de Entre Ríos convocó a estatales y docentes para abrir la paritaria 2026

LEER MÁS: Tras el anuncio de la CGT, también habrá paro total de los medios de transporte de pasajeros en el país

Contra la reforma laboral

Asimismo, sostienen que "en la más amplia unidad, sectores sindicales, sociales, educativos, se expresarán en esta jornada de paro y lucha, contra la reforma laboral, en defensa de los derechos laborales y previsionales de las y los trabajadores".

"Por salarios dignos, paritarias libres y condiciones laborales justas. En defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Contra el ajuste, el desfinanciamiento educativo y la precarización laboral. Por el derecho social a la educación y el futuro de nuestras infancias y juventudes", finalizaron.

Docentes Paro Nacional Reforma laboral
Noticias relacionadas
La lluvia ayuda a la proliferación de los mosquitos

Anuncian lluvias hasta el sábado y alertan sobre la posible proliferación de mosquitos

La policía tuvo que intervenir en los festejos de carnaval en Gualeguay.

Carnaval en Gualeguay: pasaron de los festejos a las agresiones

El SMN emitió otra alerta amarilla por tormentas severas para Entre Ríos.

El SMN emitió otra alerta amarilla por tormentas severas para Entre Ríos

Entre Ríos mostró una ocupación de casi el 97% durante el fin de semana largo. 

Carnaval: Entre Ríos cerró el fin de semana largo con un 97% de ocupación

Ver comentarios

Lo último

Juan Ruiz Orrico ante el Tribunal: Asumo la responsabilidad total del hecho

Juan Ruiz Orrico ante el Tribunal: "Asumo la responsabilidad total del hecho"

La querella pidió 6 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

La querella pidió 6 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

Docentes entrerrianos adhieren al paro nacional contra la reforma laboral

Docentes entrerrianos adhieren al paro nacional contra la reforma laboral

Ultimo Momento
Juan Ruiz Orrico ante el Tribunal: Asumo la responsabilidad total del hecho

Juan Ruiz Orrico ante el Tribunal: "Asumo la responsabilidad total del hecho"

La querella pidió 6 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

La querella pidió 6 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

Docentes entrerrianos adhieren al paro nacional contra la reforma laboral

Docentes entrerrianos adhieren al paro nacional contra la reforma laboral

La empresa de neumáticos Fate cierra tras 80 años y despide a 920 trabajadores

La empresa de neumáticos Fate cierra tras 80 años y despide a 920 trabajadores

Formación Independiente se suma a la Liga Paranaense

Formación Independiente se suma a la Liga Paranaense

Policiales
Juan Ruiz Orrico ante el Tribunal: Asumo la responsabilidad total del hecho

Juan Ruiz Orrico ante el Tribunal: "Asumo la responsabilidad total del hecho"

La querella pidió 6 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

La querella pidió 6 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

Se desarrolla el juicio contra Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

Se desarrolla el juicio contra Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Hubo un principio de incendio en un edificio de calle La Paz

Hubo un principio de incendio en un edificio de calle La Paz

Ovación
Formación Independiente se suma a la Liga Paranaense

Formación Independiente se suma a la Liga Paranaense

Argentinos Juniors debuta en la Copa Libertadores

Argentinos Juniors debuta en la Copa Libertadores

Lo sufrió: River Plate venció con lo justo a Ciudad de Bolívar

Lo sufrió: River Plate venció con lo justo a Ciudad de Bolívar

Tigre puso primera en Copa Argentina y venció a Claypole en Morón

Tigre puso primera en Copa Argentina y venció a Claypole en Morón

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

La provincia
Docentes entrerrianos adhieren al paro nacional contra la reforma laboral

Docentes entrerrianos adhieren al paro nacional contra la reforma laboral

Anuncian lluvias hasta el sábado y alertan sobre la posible proliferación de mosquitos

Anuncian lluvias hasta el sábado y alertan sobre la posible proliferación de mosquitos

Carnaval en Gualeguay: pasaron de los festejos a las agresiones

Carnaval en Gualeguay: pasaron de los festejos a las agresiones

El SMN emitió otra alerta amarilla por tormentas severas para Entre Ríos

El SMN emitió otra alerta amarilla por tormentas severas para Entre Ríos

Carnaval: Entre Ríos cerró el fin de semana largo con un 97% de ocupación

Carnaval: Entre Ríos cerró el fin de semana largo con un 97% de ocupación

Dejanos tu comentario