Se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Asperger

El Día Mundial del Síndrome de Asperger es una fecha propicia para concientizar y sensibilizar sobre el tema, promoviendo la inclusión y la integración

Se conmemora cada 18 de febrero el Día Mundial del Síndrome de Asperger, una fecha que invita a reflexionar sobre la diversidad dentro del espectro autista y generar mayor concientización sobre el tema, con el fin de derribar prejuicios y acompañar mejor, y también para reconocer la diversidad como parte constitutiva de nuestra sociedad.

En ese marco, Amarú Méndez, referente de la organización NeuroCEA , en diversas oportunidades explicó a UNO que el síndrome de Asperger “es una condición de vida que está dentro de la rama del espectro autista”.

¿Qué es el Síndrome de Asperger?

Según detalló, las personas con esta condición suelen presentar un repertorio de intereses y actividades restringido, estereotipado y repetitivo. “Básicamente tienen un coeficiente intelectual un poco más elevado que una persona neurotípica. Poseen intereses particulares, a partir de los cuales son muy objetivos: si por ejemplo les gustan los dinosaurios, van a saber todo sobre el tema. No es un conocimiento general, sino que son temas específicos de su interés”, señaló.

Entre las características más frecuentes también mencionó particularidades en la interacción social, como la dificultad para sostener la mirada, y diferencias en el procesamiento sensorial: “Con respecto a los ruidos, van variando; hay muchos que son hipersensibles y otros que no tanto”.

Avances

Durante muchos años, la atención estuvo puesta casi exclusivamente en la infancia. Sin embargo, el avance en la investigación y la mayor visibilización del espectro permitió que numerosos adultos accedieran a un diagnóstico que antes no era posible. Para muchos, significó un punto de inflexión: “Pudieron encontrarse, saber quiénes eran, encontrar su identidad, entender por qué se sentían de esa forma. Y las familias también pudieron comprender un montón de cuestiones que esa persona sentía”, afirmó Amarú.

En relación con bebés y niños pequeños, recomendó consultar ante cualquier sospecha de manifestaciones dentro del espectro autista. Si bien el pediatra suele ser el primer profesional de referencia, consideró clave que las familias insistan si sienten que algo no está del todo bien.

“Hay que estar atentos a lo que dice el pediatra, pero también es importante que, si no le da la importancia a nuestra consulta, no nos quedemos con eso y busquemos otras alternativas. Podemos hacer una consulta con un psicólogo o con un psicopedagogo. A veces se dice que hay que esperar, que el chico ya va a hablar, que tiene sus tiempos, pero una interconsulta no viene mal para que la familia se quede tranquila”, expresó.

Diagnóstico temprano

“En el caso de que se llegue a un diagnóstico dentro del espectro autista, lo bueno es que siempre hacemos foco en que la detección temprana es clave para que puedan arrancar con su terapia”, dijo a modo de conclusión.